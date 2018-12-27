Експерт назвав політичне "відкриття" та "закриття" року

Здобувши значну підтримку українців, актор Володимир Зеленський став політичним відкриттям 2018 року, Натомість співака Святослава Вакарчука, який навпаки втратив довіру громадян, можна назвати "політичним закриттям" 2018-го.

Так вважає політичний експерт аналітичного порталу "Слово і Діло" Валентин Гладких.

"Можна сказати, що Зеленський є політичним відкриттям року. Ще рік тому ніхто не говорив, що в Україні може з’явитися такий політик, як Володимир Зеленський. Сьогодні опитування демонструють, що він може розраховувати на велику підтримку громадян України. Якщо говорити про політичне "закриття" року, то це – Вакарчук", – сказав експерт.

За словами Валентина Гладких, на початку року суспільство покладало на Святослава Вакарчука надію як на людину, яка стане новим альтернативним політиком. Але з часом українці втратили цікавість до співака, оскільки він довго не оголошував про свій похід у політику.

"У футболі є поняття "вічно перспективний". Ось таким є Вакарчук. Йому давали авансом певні надії. Він не був політиком, але люди думали, що він може стати політичною фігурою. Впродовж року він не зробив нічого, щоб підтримати ці сподівання. Тому можна сказати, що він втратив слушну нагоду", – пояснив експерт.

Також він зазначив, що високий рейтинг Володимира Зеленського є свідченням того, що люди втомилися від нинішнього істеблішменту та прагнуть очищення політичної еліти та появи нових обличь, запит на які є наявним вже протягом останніх 10 років.

"Це – частина загальноєвропейської та світової тенденції, коли люди просто не вірять старим політикам. У Греції, Португалії та Іспанії до влади приходили люди, які будували свою кампанію на протиставленні між народом і номенклатурою. Ця тенденція є і в Україні. Якраз рейтинг Зеленського і є відображенням цієї тенденції. Нею ж пояснювалися і рейтинги Вакарчука", – заявив експерт.

Водночас Валентин Гладких вважає, що озвучені Зеленським політичні тези, зокрема, щодо зменшення втручання держави в економіку, матимуть підтримку українського суспільства, в якого є запит на ліберальні погляди.

"Якщо він візьме ці тези за основу для своєї майбутньої політичної програми, то така програма може знайти досить велику кількість прихильників в Україні. У суспільстві є запит на партію, яка реально сповідуватиме ліберальні погляди", – зазначив Валентин Гладких.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, якби вибори відбулися у грудні, Зеленський посів би друге місце. Його готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. На першому місці – Юлія Тимошенко (21,2%). Петро Порошенко – третій з 11,6% підтримки. За Святослав Вакарчука готові проголосувати 3,8% опитаних. У другому турі Зеленський має шанс перемогти будь-якого суперника.