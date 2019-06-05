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      Эксперт объяснил, почему дефолт может быть на руку Коломойскому

      Вот оно как 20 Читати новину українською

      О предпосылках дефолта в Украине, его последствиях, а также о том, кому он может быть выгоден – в эфире 24 канала рассказали инвест-банкир Сергей Фурса и экономический эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин.

      Дефолт хорошо или плохо

      Анатолий Амелин: Важный вопрос, какой именно дефолт имеется в виду? Это отказ выплачивать долги, как предлагает Игорь Коломойский, или реструктуризация долга, что также является техническим дефолтом. Я надеюсь, что Украина не откажется выплачивать внешние долги, потому что это будет иметь плохие последствия.

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      Анатолий Амелин: Зато я вижу, что надо уметь эффективно работать со своим долгом. Предложение Коломойского нанесет серьезный ущерб экономике Украины, нашим геополитическим возможностям и в определенной степени реверанс в сторону Кремля, который мы не хотим допустить.

      Сергей Фурса: Да, я согласен, что дефолт – это кризис. Однако хочу заметить, что в Украине причин для дефолта нет. Например, в 2014 и 2015 годах эти предпосылки были. Зато сегодня, когда в Украине растет экономика, национальная валюта остается стабильной, а долговая нагрузка уже три года подряд – просто не логично объявлять дефолт.

      Что такое дефолт?Дефолт – это невыполнение долговых обязательств. То есть, ситуация, когда государство, компания или человек не могут (или не хотят) вернуть долг или выплатить проценты. Дефолт может быть обычным и техническим. Технический дефолт-означает что у того, кто занимал деньги, есть проблемы с выполнением собственных обязательств, но чуть позже эти проблемы можно будет устранить. Полный дефолт означает фактическую не возможность выплачивать финансовые обязательства.

      Анатолий Амелин: Я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы пойти к кредиторам и попросить изменить условия кредита. Я не говорю, что не надо вообще платить. Нет, я предлагаю изменить условия, на которых мы сможем больше инвестировать в экономику страны.

      Зачем Коломойскому дефолт

      Сергей Фурса: Олигарху Коломойскому нужен дефолт. Он хочет, чтобы Запад ушел из Украины, потому что это его проблема. Поэтому ему выгодно такое решение, которое бы поставило крест на отношениях Украины и МВФ. Ведь тогда никто не будет, как учительница, стоять с линейкой и следить за реформами.


      Интервью с Сергеем Фурсой и Анатолием Амелиным

      Сергей Фурса: Напомню, что все долги погашаются рефинансированием. То есть, вы берете новый долг, чтобы отдать старый. А вот стоимость обслуживания – это уже платит само государство. И чем не надежнее государство, тем больший процент оно должно уплатить.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Деньги Новости Украины Валюта МВФ Кредит Дефолт Игорь Коломойский Дефолт в Украине НАТО Приватбанк Вот оно как
      Источник: 24 канал
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