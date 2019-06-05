Експерт пояснив, чому дефолт може бути на руку Коломойському

Про передумови дефорлу в Україні, його наслідки, а також про те, кому він може бути вигідний – в ефірі 24 каналу розповіли інвест-банкір Сергій Фурса та економічний експерт Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Дефолт: добре чи погано

Анатолій Амелін: Важливе питання, який саме дефолт мається на увазі? Це відмова виплачувати борги, як пропонує Ігор Коломойський, чи реструктуризація боргу, що також є технічним дефолтом. Я сподіваюся, що Україна не відмовиться сплачувати зовнішні борги, бо це матиме погані наслідки.

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Анатолій Амелін: Натомість я вбачаю, що треба вміти ефективно працювати зі своїм боргом. Пропозиція Коломойського завдасть серйозної шкоди економіці України, нашим геополітичним можливостям та певною мірою реверанс у бік Кремля, який ми не хочемо допустити.

Сергій Фурса: Так, я погоджуюся, що дефолт – це криза. Однак хочу зауважити, що в Україні причин для дефолту абсолютно немає. Наприклад, у 2014 та 2015 роках ці передумови були. Натомість сьогодні, коли в Україні зростає економіка, національна валюта залишається стабільною, а боргове навантаження вже три роки поспіль – просто не логічно оголошувати дефолт.

Що таке дефолт?Дефолт – це невиконання боргових зобов’язань. Тобто, ситуація, коли держава, компанія або людина не можуть (або не хочуть) повернути борг або виплатити відсотки. Дефолт може бути звичайним і технічним. Технічний дефолт – означає що у того, хто позичав гроші, є проблеми із виконанням власних зобов'язань, але трохи пізніше ці проблеми можна буде усунути. Повний дефолт означає фактичну не змогу виплачувати фінансові зобов'язання.

Анатолій Амелін: Я вважаю, що немає нічого поганого у тому, щоб піти до кредиторів та попросити змінити умови кредиту. Я не кажу, що не треба взагалі платити. Ні, я пропоную змінити умову, на яких ми зможемо більше інвестувати в економіку країни.

Навіщо Коломойському дефолт

Сергій Фурса: Олігарху Коломойському потрібен дефолт. Він хоче, аби Захід пішов з України, бо це його проблема. Відтак йому вигідне таке рішення, яке б поставило хрест на стосунках України та МВФ. Адже тоді ніхто не буде, як вчителька, стояти з лінійкою та стежити за реформами.



Інтерв'ю з Сергієм Фурсою та Анатолієм Амеліним

Сергій Фурса: Нагадаю, що всі борги погашаються рефінансуванням. Тобто, ви берете новий борг, аби віддати старий. А от вартість обслуговування – це вже сплачує сама держава. І чим не надійніша держава, тим більший відсоток вона має сплатити.

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