Эксперт проанализировал, кому выгодно соглашение о транзите газа

Украина и Россия договорились о новом договоре относительно транзита газа сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет.

Это в прямом эфире 24 канала оценил главный редактор "Бизнес.Цензор.Нет" Сергей Головнев. Он положительно оценивает это соглашение.

"Самое главное, транзит – это то, что приносило и будет приносить около трех миллиардов долларов в год украинским госкомпаниям. То есть то, что этот контракт все же подписан – это очень позитивное явление для Украины", – отметил эксперт.

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Подписали контракт хозяйствующие субъекты, поэтому теоретически он выгоден всем. Выгоден Украине, потому что она получает деньги за транзит. Выгоден "Газпрому" России, потому что они смогут прокачать необходимые объемы газа в Европу и продать его,

– сказал Сергей Головнев.

Как отметил эксперт, есть выгода и для европейцев, потому что у них не будет дефицита газа, и они смогут потреблять его по нормальным ценам.

"Транзитный контракт выгоден всем. Другое дело в том, почему его так долго не подписывали. Россия и Газпром пытались использовать эту историю, как политическое давление и определенный шантаж. Было понятно еще задолго до декабря, что им по крайней мере на следующие несколько лет нужно украинское направление", – добавил журналист.

Что известно о газовом контракте с Россией Министр энергетики Алексей Оржель заверил, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите газа все же будет подписан. Транзит будет рассчитан на 5 лет, есть возможность продлить контракт еще на следующие 10 лет на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые 5 лет.



Кроме того, одним из пунктов договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. Кроме того, в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу нет ни одного упоминания о прямых поставках газа из России в Украину.