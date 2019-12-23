Експерт проаналізував, кому вигідна угода щодо транзиту газу

Україна і Росія домовилися про новий договір щодо транзиту газу строком на п'ять років з можливістю пролонгації ще на десять років.

Це в прямому ефірі 24 каналу оцінив головний редактор "Бізнес.Цензор.Нет" Сергій Головньов. Він позитивно оцінює цю угоду.

"Найголовніше, транзит – це те, що приносило і буде приносити близько трьох мільярдів доларів на рік українським держкомпаніям. Тобто те, що цей контракт все ж підписано – це дуже позитивне явище для України", – зазначив експерт.

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Підписали контракт господарюючі суб’єкти, тому теоретично він вигідний всім. Вигідний Україні, тому що вона отримує гроші за транзит. Вигідний "Газпрому" Росії, бо вони зможуть прокачати необхідні обсяги газу до Європи і продати його,

– сказав Сергій Головньов

Як зазначив експерт, є вигода і для європейців, бо у них не буде дефіцити газу і вони зможуть споживати його за нормальними цінам.

"Транзитний контракт вигідний усім. Інша справа у тому, чому його так довго не підписували. Росія і Газпром намагалися використовувати цю історію, як політичний тиск і певний шантаж. Було зрозуміло ще задовго до грудня, що їм принаймні на наступні декілька років треба український напрямок", – додав журналіст.

Що відомо про газовий контракт з РосієюМіністр енергетики Олексій Оржель запевнив, що новий газовий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу все ж буде підписано. Транзит буде розраховано на 5 років, є можливість продовжити контракт ще на наступні 10 років на тих умовах, які зараз є передбаченими на перші 5 років.



Крім того, одним із пунктів домовленостей між Москвою та Києвом щодо транзиту газу є виплата боргу за Стокгольмським арбітражем. Крім того, у новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи немає жодної згадки про прямі поставки газу з Росії до України.