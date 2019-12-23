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      Експерт проаналізував, кому вигідна угода щодо транзиту газу

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      Транзит газу / 24 канал

      Україна і Росія домовилися про новий договір щодо транзиту газу строком на п'ять років з можливістю пролонгації ще на десять років.

      Це в прямому ефірі 24 каналу оцінив головний редактор "Бізнес.Цензор.Нет" Сергій Головньов. Він позитивно оцінює цю угоду.

      "Найголовніше, транзит – це те, що приносило і буде приносити близько трьох мільярдів доларів на рік українським держкомпаніям. Тобто те, що цей контракт все ж підписано – це дуже позитивне явище для України", – зазначив експерт.

      Читайте також: Чи збільшиться ціна на газ і що на неї впливатиме: відповідь експерта

      Підписали контракт господарюючі суб’єкти, тому теоретично він вигідний всім. Вигідний Україні, тому що вона отримує гроші за транзит. Вигідний "Газпрому" Росії, бо вони зможуть прокачати необхідні обсяги газу до Європи і продати його,
      – сказав Сергій Головньов

      Як зазначив експерт, є вигода і для європейців, бо у них не буде дефіцити газу і вони зможуть споживати його за нормальними цінам.

      "Транзитний контракт вигідний усім. Інша справа у тому, чому його так довго не підписували. Росія і Газпром намагалися використовувати цю історію, як політичний тиск і певний шантаж. Було зрозуміло ще задовго до грудня, що їм принаймні на наступні декілька років треба український напрямок", – додав журналіст.

      Що відомо про газовий контракт з РосієюМіністр енергетики Олексій Оржель запевнив, що новий газовий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу все ж буде підписано. Транзит буде розраховано на 5 років, є можливість продовжити контракт ще на наступні 10 років на тих умовах, які зараз є передбаченими на перші 5 років.

      Крім того, одним із пунктів домовленостей між Москвою та Києвом щодо транзиту газу є виплата боргу за Стокгольмським арбітражем. Крім того, у новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи немає жодної згадки про прямі поставки газу з Росії до України.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Газпром Україна – Росія
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