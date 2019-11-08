Эксперт прокомментировал конфликт Горбатюка и Рябошапки

Сергей Горбатюк, который расследовал дела расстрелов на Майдане, будет оспаривать свое увольнение из Генеральной прокуратуры в суде и просить восстановить его в должности.

В прямом эфире 24 каналу эксперт в области антикоррупционной политики, основатель неправительственной организации Statewatch, а также член кадровой комиссии в ГПУ Александр Леменов положительно отреагировал на это.

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Он рассказал, что произошло следующее: что Горбатюк, что Рябошапка признают, что первый не подал заявление установленного образца и, как следствие, он был недопущен к аттестации. Аттестация состоит из трех этапов – это общее знание законодательства, общие навыки и затем собеседование и там практические задачи

По моему мнению, для Горбатюка это, как мне пойти купить бутылку воды – вообще не проблема. Горбатюк прошел бы все эти тесты. Он говорит, что на собеседовании его бы завалили. И кто бы под камеру валил Горбатюка – человека, который себя зарекомендовал. И он бы мог быть процессуальным руководителем. Прокуратура же теряет следствие. Его будет вести ГБР,

– отметил эксперт.

"Между тем Горбатюк пошел на конфликт. Я еще мог его понять, когда он шел на конфликт с Юрием Луценко. Зачем идти на конфликты с Рябошапкой? С Горбатюком, как мне известно, два месяца вели переговоры и четко предлагали ему подаваться и уверяли, что все будет хорошо. В тестах невозможно "нахимичить", потому что они на компьютерах. Мне кажется, что прокурор с двумя-тремя годами опыта может это сдать", – добавил Александр Леменов.

Что известно о переаттестации прокуроров?Аттестация стартует с 21 октября и будет состоять из проверки знаний прокуроров и собеседования. Проверку знаний пройдут прокуроры всей страны с помощью компьютерной техники. Будет установлен определенный проходной балл, набрав который, прокурор может пройти в следующий этап.



Что касается второго этапа – собеседования, то его до конца года пройдут прокуроры, претендующие на должности в Офисе генерального прокурора. Планируется, что он заработает с 1 января и туда назначат победителей конкурса. Собеседования будут включать проверку профессиональных способностей и добродетели прокурора.



Собеседования будет проводить комиссия в составе 6 человек: трех делегирует генпрокурор Руслан Рябошапка, остальных – гражданское общество и международные организации. При этом комиссия будет принимать во внимание информацию о прокурорах от анонимов, которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению.

Горбатюк пошел на конфликт – это его право. Я уважаю его как профессионала и уважаю его право иметь такую позицию. Однако я не могу ее признавать, потому что, мне кажется, что она деструктивна. И сейчас мы просто заходим в тупик. Он подает в суд – окей. А куда он будет возобновляться. Генеральной прокуратуры скоро уже не будет,

– подытожил активист.

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Что известно о работе и увольнении Сергея Горбатюка?