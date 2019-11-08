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      Эксперт прокомментировал конфликт Горбатюка и Рябошапки

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      Сергей Горбатюк
      Сергей Горбатюк / 24 канал

      Сергей Горбатюк, который расследовал дела расстрелов на Майдане, будет оспаривать свое увольнение из Генеральной прокуратуры в суде и просить восстановить его в должности.

      В прямом эфире 24 каналу эксперт в области антикоррупционной политики, основатель неправительственной организации Statewatch, а также член кадровой комиссии в ГПУ Александр Леменов положительно отреагировал на это.

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      Он рассказал, что произошло следующее: что Горбатюк, что Рябошапка признают, что первый не подал заявление установленного образца и, как следствие, он был недопущен к аттестации. Аттестация состоит из трех этапов – это общее знание законодательства, общие навыки и затем собеседование и там практические задачи

      По моему мнению, для Горбатюка это, как мне пойти купить бутылку воды – вообще не проблема. Горбатюк прошел бы все эти тесты. Он говорит, что на собеседовании его бы завалили. И кто бы под камеру валил Горбатюка – человека, который себя зарекомендовал. И он бы мог быть процессуальным руководителем. Прокуратура же теряет следствие. Его будет вести ГБР,
      – отметил эксперт.

      "Между тем Горбатюк пошел на конфликт. Я еще мог его понять, когда он шел на конфликт с Юрием Луценко. Зачем идти на конфликты с Рябошапкой? С Горбатюком, как мне известно, два месяца вели переговоры и четко предлагали ему подаваться и уверяли, что все будет хорошо. В тестах невозможно "нахимичить", потому что они на компьютерах. Мне кажется, что прокурор с двумя-тремя годами опыта может это сдать", – добавил Александр Леменов.

      Что известно о переаттестации прокуроров?Аттестация стартует с 21 октября и будет состоять из проверки знаний прокуроров и собеседования. Проверку знаний пройдут прокуроры всей страны с помощью компьютерной техники. Будет установлен определенный проходной балл, набрав который, прокурор может пройти в следующий этап.

      Что касается второго этапа – собеседования, то его до конца года пройдут прокуроры, претендующие на должности в Офисе генерального прокурора. Планируется, что он заработает с 1 января и туда назначат победителей конкурса. Собеседования будут включать проверку профессиональных способностей и добродетели прокурора.

      Собеседования будет проводить комиссия в составе 6 человек: трех делегирует генпрокурор Руслан Рябошапка, остальных – гражданское общество и международные организации. При этом комиссия будет принимать во внимание информацию о прокурорах от анонимов, которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению.

      Горбатюк пошел на конфликт – это его право. Я уважаю его как профессионала и уважаю его право иметь такую позицию. Однако я не могу ее признавать, потому что, мне кажется, что она деструктивна. И сейчас мы просто заходим в тупик. Он подает в суд – окей. А куда он будет возобновляться. Генеральной прокуратуры скоро уже не будет,
      – подытожил активист.

      Смотрите полное интервью с Александром Леменовим на 24 канале:

       

      Что известно о работе и увольнении Сергея Горбатюка?

      • С декабря 2014 года занимал должность начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры.
      • Летом 2014 года возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.
      • 23 октября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка.
      • Сам Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генпрокуратуры расследовать дело о "преступной организации Виктора Януковича", поскольку сейчас у власти есть люди, которые работали в то время в правительстве.
      • Накануне Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которую проводили в рамках реформирования Генпрокуратуры.
      • Сам Горбатюк заявил, что отказался подавать заявление на переаттестацию установленного образца. По его мнению, она не соответствовала действующему законодательству.
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      Теги: Новости Украины ГПУ Руслан Рябошапка Сергей Горбатюк
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