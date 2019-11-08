Експерт прокоментував конфлікт Горбатюка і Рябошапки

Сергій Горбатюк, який розслідував справи розстрілів на Майдані, буде оскаржувати своє звільнення з Генеральної прокуратури в суді та проситиме поновити його на посаді.

У прямому ефірі 24 каналу експерт в сфері антикорупційної політики, засновник неурядової організації Statewatch, а також член кадрової комісії в ГПУ Олександр Лємєнов позитивно відреагував на це.

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Він розповів, що відбулося наступне: що Горбатюк, що Рябошапка визнають, що перший не подав заяву встановленого зразку і, як наслідок, він був недопущений до атестації. Атестація складається з трьох етапів – це загальне знання законодавства, загальні навички і потім співбесіда і там практичні завдання

На мою думку, для Горбатюка це, як для мене піти купити пляшку води – взагалі не проблема. Горбатюк пройшов би всі ці тести. Він каже, що на співбесіді його б завалили. Та хто б під камеру валив Горбатюка – людину, яка себе зарекомендувала. І він би міг бути процесуальним керівником. Прокуратура ж втрачає слідство. Його буде вести ДБР,

– зазначив експерт.

"Між тим Горбатюк пішов на конфлікт. Я ще міг його зрозуміти, коли він йшов на конфлікт з Юрієм Луценком. Навіщо йти на конфлікти з Рябошапкою? З Горбатюком, як мені відомо, два місяці вели перемовини і чітко пропонували йому подаватися і запевняли, що все буде добре. У тестах неможливо "нахімічити", бо вони на комп’ютерах. Мені здається, що прокурор з двома-трьома роками досвіду може це скласти" – додав Олександр Лємєнов.

Що відомо про переатестацію прокурорів?Атестація стартує з 21 жовтня і складатиметься з перевірки знань прокурорів та співбесіди. Перевірку знань пройдуть прокурори всієї країни за допомогою комп’ютерної техніки. Буде встановлено певний прохідний бал, набравши який, прокурор може пройти до наступного етапу.



Щодо другого етапу – співбесіди, то її до кінця року пройдуть прокурори, які претендують на посади в Офісі генерального прокурора. Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу. Співбесіди включатимуть перевірку професійних здібностей і доброчесності прокурора.



Співбесіди проводитиме комісія у складі 6 осіб: трьох делегує генпрокурор Руслан Рябошапка, інших – громадянське суспільство і міжнародні організації. При цьому комісія братиме до уваги інформацію про прокурорів від анонімів, яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню.

Горбатюк пішов на конфлікт – це його право. Я поважаю його як професіонала і поважаю його право мати таку позицію. Проте я не можу її визнавати, тому що, мені здається, що вона деструктивна. І зараз ми просто заходимо в глухий кут. Він подає в суд – окей. А куди він буде поновлюватися. Генеральної прокуратури скоро вже не буде,

– підсумував активіст.

Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Лємєновим на 24 каналі:

Що відомо про роботу та звільнення Сергія Горбатюка?