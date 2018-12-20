Эксперт рассказал, должны ли украинцы платить дополнительные начисления за газ

Люди не должны платить дополнительные начисления за газ до 9 августа 2018 года.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал член Экспертного Совета ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Алексей Хабатюк.

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После 9 августа действуют повышенные в три раза нормы потребления.

По мнению эксперта, здесь присутствует преступная деятельность Минэнерго, так как именно они должны разработать новые нормативы потребления газа взамен тех, которые отменил суд. О решении суда было известно с мая месяца, потому что приговор первой инстанции был еще 30 мая.

Доначисление за газ

До этого времени Минэнерго ничего не сделало на практике, кроме противозаконных подготовленных постановлений.

Они в одно постановление, фактически, вставили две нормы. С одной стороны, это утверждение новых норм. С другой, этот схематоз – это возложение убытков на государственную компанию,

– отметил Алексей Хабатюк.

Он добавил, что одна норма должна решить проблему людей. Другая – помочь обогатиться Газсбытам.

Хабатюк подтвердил, что люди могут не платить доначисления, которые приходят в платежках. Они должны платить сумму за текущий газ. На дополнительные начисления Минэнерго не имеет права, поэтому их можно игнорировать.