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      Експерт розповів, чи повинні українці платити додаткові нарахування за газ

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      Додаткові нарахування за газ
      Додаткові нарахування за газ / Фото з відкритих джерел

      Люди не повинні сплачувати додаткові нарахування за газ до 9 серпня 2018 року.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав член Експертної Ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Олексій Хабатюк.

      Читайте також: Чому донарахування за газ є протизаконними: пояснення експерта

      Після 9 серпня діють підвищені в три рази норми споживання.

      На думку експерта, тут злочинна діяльність Міненерго, тому що саме вони мали б розробити нові нормативи споживання газу взамін тих, які скасував суд. Про рішення суду було відомо з травня місяця, бо вирок першої інстанції був ще 30 травня.

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      Донарахування за газ

      До цього часу Міненерго нічого не зробило на практиці, окрім протизаконних підготовлених постанов.

      Вони в одну постанову, фактично, вставили дві норми. З однієї сторони, це затвердження нових норм.З іншої, цей схематоз – це покладання збитків на державну компанію,
      – наголосив Олексій Хабатюк.

      Він додав, що одна норма має вирішити проблему людей. Інша – допомогти збагатитися Газзбутам.

      Хабатюк підтвердив, що люди можуть не платити донарахування, яке приходить у платіжках. Вони повинні сплачувати суму за поточний газ. На додаткові нарахування Міненерго не має права, тому їх можна ігнорувати.

      Більше – дивіться у відео: 

       

      Теги: Новини України Комунальні послуги Газ
      Джерело: 24 канал
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