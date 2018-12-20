Експерт розповів, чи повинні українці платити додаткові нарахування за газ

Люди не повинні сплачувати додаткові нарахування за газ до 9 серпня 2018 року.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав член Експертної Ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Олексій Хабатюк.

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Після 9 серпня діють підвищені в три рази норми споживання.

На думку експерта, тут злочинна діяльність Міненерго, тому що саме вони мали б розробити нові нормативи споживання газу взамін тих, які скасував суд. Про рішення суду було відомо з травня місяця, бо вирок першої інстанції був ще 30 травня.



Донарахування за газ

До цього часу Міненерго нічого не зробило на практиці, окрім протизаконних підготовлених постанов.

Вони в одну постанову, фактично, вставили дві норми. З однієї сторони, це затвердження нових норм.З іншої, цей схематоз – це покладання збитків на державну компанію,

– наголосив Олексій Хабатюк.

Він додав, що одна норма має вирішити проблему людей. Інша – допомогти збагатитися Газзбутам.

Хабатюк підтвердив, що люди можуть не платити донарахування, яке приходить у платіжках. Вони повинні сплачувати суму за поточний газ. На додаткові нарахування Міненерго не має права, тому їх можна ігнорувати.

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