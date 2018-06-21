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Эксперт рассказал, какие "драконовские штрафы" введут владельцам нелегализованных авто

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ВР готовится осуществить фактическую амнистию вробляхерам
ВР готовится осуществить фактическую амнистию вробляхерам / partner4biz.com

Парламент Украины готовится осуществить фактическую амнистию евробляхерам. В предлагаемом варианте євробляхеры могут легализовать свои автомобили по ставкам, существенно ниже существующих.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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По словам эксперта, если кто-то и после этого не легализует свой автомобиль и решит дальше пользоваться опцией "нарушай инкогнито", то на него будут ждать уже драконовские штрафы. "Драконовские штрафы – это хорошо. И не потому что маленькие украинцы должны будут заплатить деньги. Просто штрафы – хороший стимул выполнять закон. Финансовый стимул – это единственный стимул, который стабильно работает с человеком. Плохо другое – государство в очередной раз показывает, что верховенство права в стране не работает", – отметил Сергей Фурса.

Что означает это решение? Что есть законопослушные налогоплательщики, которые покупали автомобили и платили все положенные налоги и сборы. А есть люди, которые завезли автомобили по схемам. И в итоге купили машину намного дешевле. Не заплатив положенные налоги,
– сказал Сергей Фурса.

"У таких людей всегда будет миллион и одно объяснение, почему они вынуждены были купить машину таким образом. Тут тебе и налоги высокие, и чиновники воруют, и зарплаты низкие, но это всего лишь попытка оправдать собственное преступление. А как результат – человек, который заплатил все налоги чувствует себя идиотом. Потому что сделал все по закону, вел себя как добропорядочный гражданин. И это стоило ему очень дорого,"– сказал Сергей Фурса.

Как сказал финансовый эксперт, все должно быть наоборот. Если человек обманывает – расплачивается за это. Обман должен стоить дорого, а честная жизнь должна быть простой. Такую форму взаимодействия в обществе должно стимулировать государство.

Видео полного выпуска видеоблога Сергей Фурса "Финансовая грамотность" за 21 июня 2018.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Налоги Транспорт
Источник: 24 канал
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