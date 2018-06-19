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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперт отметил возмутительную сторону "евробляховой амнистии"

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Растаможка авто на "еврономерах"
Растаможка авто на "еврономерах"

Верховная Рада фактически готовит "амнистию" владельцам автомобилей на "еврономерах" и таким образом еще раз подтверждает "верховенство схем" в Украине.

Такое мнение высказал экономический эксперт Сергей Фурса в Facebook.

По его мнению, из-за такой "амнистии", люди, которые платили все налоги, покупая авто, "почувствуют себя идиотами".

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"Все должно быть наоборот. Если вы обманываете, то должны расплачиваться за это. Обман должен стоить дорого. А честная жизнь должна быть простай. Такую форму взаимодействия в обществе должно стимулировать государство", – считает Фурса.

По словам эксперта, Украина же стимулирует совсем другой подход, главная цель которого придумать схему и втянуть в нее как можно больше людей.

И потом требовать к себе внимания и особого подхода. Ведь речь идет не об одиноком случаи, когда несчастные люди завозили машины за последние деньги. Нет, это был большой бизнес. Большие схемы. Когда большие серые импортеры массово завозили автомобили. Продавали их дешевле рыночной цены, еще и убивая честную конкуренцию, 
– добавил Фурса.

По его мнению, авторы схемы с "евробляхамы", проплатили движение "свободных автомобилистов", чтобы организованной группой требовать легализации схемы, ведь в стране возникла настоящая проблема.

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Он добавил, что "компромисс" на который идет Рада означает, что авторы схем будут прибегать к незаконным действиям еще не раз.

Была уже история с банком Михайловским, когда под давлением организованной толпы все налогоплательщики Украины скинулись жадным людям, которые погнались за высоким ставкам. Теперь снова добропорядочные налогоплательщики будут оплачивать жадность. Уже других людей. И этот перечень будет бесконечным, если государство продолжит стимулировать схемы, 
– добавил экономист.

На сумму налога ощутимо будет влиять возраст автомобиля

Теги: пошлина Иностранные номера Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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