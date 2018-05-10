Чи може доступне розмитнення вживаних авто стати альтернативою "євробляхам"

Роками ми не маємо можливості завозити в Україну доступні автомобілі та розмитнювати їх за адекватними ставками. Вартість автомобілів після розмитнення може збільшитися вдвічі через акцизи на імпорт вживаних іномарок.

Ще з радянських часів нам навіювали, що машини – для обраних, це розкіш та ознака забезпеченості родини. Навіть збір до Пенсійного фонду при реєстраціі машини ввели, як на предмет надлишкової розкоші, і до цього часу забувають скасувати.

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Натомість авто – це звичайний засіб пересування, а для багатьох з нас ще й інструмент щоденного заробітку. І саме тому ми повинні мати вибір: завезти вживане авто чи придбати в салоні нове, взявши доступний кредит в банку; купити український "Ланос", китайську "Джілі" чи трохи старший, проте надійніший європейський "Фольксваген". Адже економічна свобода є однією з основних цінностей ЄС, куди ми так прагнемо.



Розмитнення іноземних авто

Проте в попередні роки в інтересах кількох бізнес-груп були встановлені непропорційно великі та економічно не обґрунтовані, навіть "драконівські" акцизи на завезення вживаних авто з-за кордону. Це начебто мало захищати комерційні інтереси запорізьського заводу, який виробляв "Ланоси", а також дилерів нових іномарок.

Про автопром подбали, от тільки українець залишився без права вибору. Тому вимушений купувати "Ланос" чи китайські марки за ціною європейських авто вищого класу. Для зміни ситуації у 2016 році Рада у великих боях з лобістами автопрому ухвалила закон, яким тимчасово до 31 грудня 2018 року істотно зменшила акцизи на машини не старші 2010 року виробництва. В залежності від потужності двигуна акцизи зменшено від 2 до 28 разів.

Цей закон став першим кроком до того, щоб забезпечити українцям вибір – йти в салон та купувати "Ланос" або за ті ж гроші ввезти вживану кількарічну автівку з Європи.

Противники зниження акцизів тоді говорили, що у простих людей немає грошей їздити за кордон за машинами. І були неправі. Протягом минулого року було оформлено 75 тисяч митних декларацій на розмитнення машин з пільгою по акцизу.

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У цьому році кожен з нас може купити вживане авто в Європі чи США не старше 2010 року і розмитнити його за пільгововою ставкою акцизу. Це суттєво здешевлює автомобіль. Наприклад, "Рено Kенго", який часто використовують підприємці, 2013 року, об’єм 1,5, дизель, на німецькому сайті коштує 8 тисяч євро. По старому закону акциз становив близько 1900 євро, тобто 25% вартості авто. Однак, придбавши таку машину в цьому році при імпорті ви заплатите лише 90 євро акцизу.



Розмитнення авто

Як це працює в реальному житті? Ви можете вибрати собі автомобіль на закордонному сайті, зв’язатись з продавцем, вивчити технічні характеристики та ознайомитись з документами, сплатити завдаток і зарезервувати автомобіль. Далі ви або самі їдете до продавця, або користуєтесь послугами так званих "гонщиків", які привезуть машину до українського кордону. Ви лише приїжджаєте до першого польського міста і пересідаєте на машину для в'їзду в Україну. Посередники можуть привезти вам авто до цього місця та там передати техпаспорт, сервісну книжку та інші документи.

Переважно саме так завозять вживані авто через Волинську та Львівську області, які є лідерами по кількості ввезених автомобілів. У Львіській області новим законом за 13 місяців скористались 13 600 українців, а у Волинській – 11 800.

Але вживані авто можна купувати не тільки в Європі, а і в Канаді та Америці. Тоді машина буде доставлена морем в порт Одеси. Обрати машину можна на аукціоні в інтернеті або на інших сайтах, які надають пакет послуг з огляду, придбання, транспортування, оформлення документів для експорту, організаціі морського перевезення та навіть митного оформлення в Україні.

Після того як ви обрали, перевірили, купили і доставили в Україну авто, починається друга серія клопотів – потрібно розмитнити авто, сплатити всі платежі та поставити його на облік на українські номери.

В Одесі минулого року створили автохаб, який діє за принципом єдиного вікна на зразок центрів надання адмінпослуг, коли в одному місці зібрані всі потрібні державні служби, і людині не потрібно бігати в різні інстанції з папірцями.

За 8 місяців роботи в ньому зібрано 1 мільярд гривень митних платежів, а розмитнення автомобіля зараз займає 4 години, а не кілька днів. Хоча задоволення це не з дешевих, і за ці послуги теж треба платити.

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А що ж по інших містах? Як швидко хоча б у прикордонних областях та у столиці автомобільні митниці запрацюють за принципом єдиного вікна з іншими органами? Адже прем`єр Гройсман, відкриваючи автохаб, обіцяв нам, що це пілотний проект, і ми отримаємо такий сервіс і в інших містах.

Поки що наші люди проходять всі кола пекла. Адже їм потрібно отримати і сертифікат про вартість, і довідку про те, що автомобіль не містить деталей, вироблених в державі-окупанті, і ще один чудовий документ – сертифікат відповідності, в якому український чиновник визнає, що фари ввезеної вами з Європи двохрічної "Мазди" чи трьохрічного "Опеля" світять не гірше, ніж фари "Ланоса" чи маршрутки "Богдан". І все це в різних установах, за різними адресами, з чергами та поборами.

Але навіть із цими залишками старої бюрократичної системи, закон працює на людей і на наповнення бюджету. За 13 місяців роботи закону в бюджет сплачено 5,6 мільярда гривень, а десятки тисяч українців змогли собі дозволити іноземні авто за прийнятну ціну.



Розмитнення авто

І ці машини стають на українські номери, ми знаємо, хто їх власники, вони мають українську страховку. Тому доступне розмитнення і відсутність штучних перешкод є найкращою альтернативою машинам на іноземній реєстраціі – так званим "євробляхам".

Хоча закон про зниження акцизів є успішним прикладом дій влади, його дія закінчується цього року. Парламентські лобісти не погодились зробити його хоча б на 5 років. Натомість кількість ніким не контрольованих авто на іноземній реєстраціі невпинно зростає.

Що потрібно зробити аби виправити ситуацію?

Перше – знижені ставки акцизів на завезення вживаних машин повинні бути прописані в Податковому кодексі як постійна норма. Вимагайте від свого депутата-мажоритарника потурбуватися про доступність машини для вас, а не лише про створення умов для заробітку великих корпорацій.

Друге – хоча б у двох західних областях (у Львівській та Волинській) та у столиці потрібно створити центри розмитнення, які дозволять отримати всі довідки, розмитнити авто та отримати українські номери в одному місці, швидко і без поборів. Це зекономить людям нерви, час і гроші.

Допоки в Україні "Ланос" коштуватиме, як в Європі вживане авто середнього класу, українці шукатимуть шпарини в законодавстві, щоб реалізувати своє право на вільний вибір авто та свободу пересування.