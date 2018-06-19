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Експерт вказав на обурливу сторону "євробляхової амністії"

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Розмитнення авто на "єврономерах"
Розмитнення авто на "єврономерах"

Верховна Рада фактично готує "амністію" власникам автомобілів на "єврономерах" і таким чином ще раз підтверджує "верховенство схем" в Україні.

Таку думку висловив економічний експерт Сергій Фурса у Facebook.

На його думку, через таку "амністію", люди, які платили всі податки, купуючи авто, "відчують себе ідіотами".

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"Все повинно бути навпаки. Якщо ви обманюєте, то повинні розплачуватися за це. Обман має коштувати дорого. А чесне життя повинне бути простим. Таку форму взаємодії в суспільстві повинна стимулювати держава", – вважає Фурса.

За словами експерта, Україна ж стимулює зовсім інший підхід, головна мета якого придумати схему і втягнути в неї якомога більше людей.

І потім вимагати до себе уваги і особливого підходу. Адже мова йде не про самотні випадки, коли нещасні люди завозили машини за останні гроші. Ні, це був великий бізнес. Великі схеми. Коли великі сірі імпортери масово завозили автомобілі. Продавали їх дешевше ринкової цини, ще й вбиваючи чесну конкуренцію,
– додав Фурса.

На його думку, автори схеми з "євробляхами", проплатили рух "вільних автомобілістів", щоб організованою групою вимагати легалізацію схеми, адже в країні виникла справжня проблема.

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Він додав, що "компроміс" на який йде Рада означає, що автори схем будуть вдаватися до незаконних дій ще неодноразово.

Була вже історія з банком Михайлівським, коли під тиском організованого натовпу всі платники податків України скинулися жадібним людям, які погналися за високими ставками. Тепер знову добропорядні платники податків будуть оплачувати жадібність. Уже інших людей. І цей перелік буде нескінченним, якщо держава продовжить стимулювати схеми,
– додав економіст.

На суму податку відчутно впливатиме вік автомобіля

Теги: Новини України Новини політики Іноземні номери мито
Джерело: 24 Канал
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