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Розмитнення авто на "єврономерах": у Раді зробили резонансну заяву

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Розмитнення авто на іноземних номерах значно подешевшає
Розмитнення авто на іноземних номерах значно подешевшає / rbc.ua

Верховна Рада України значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в країну автомобілів на європейській реєстрації.

Про це йдеться у статті голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної на "Економічній правді".

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Так, податковий комітет вніс до парламенту законопроекти № 8487 і № 8488 для зменшення вартості митного оформлення авто і для створення правових і економічних умов для реєстрації уже ввезених в Україну авто.

Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро,
– йдеться у публікації.

Зокрема, мова йде про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку.

Коефіцієнт двигуна буде розраховуватися так: показник об'єму двигуна ділиться на 1000. А коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років.

"Формула обчислення виглядатиме так: Базова ставка х Коефіцієнт двигуна х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податку", – додали у статті.

Зазначається, що акцизний податок з автомобілів, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що діє на даний час.

"Різниця в розмірі ставок для різних за об'ємом двигуна авто не буде суттєвою. Водночас, акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме до придбання більш нових авто", – зауважила Южаніна.

Теги: Новини України Новини політики Законопроект Іноземні номери Транспорт Верховна Рада мито
Джерело: 24 Канал
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