Авто на "єврономерах": Гройсман назвав умову, за якої вирішить проблему за місяць

Проблему з автомобілями з європейською реєстрацією в Україні можна було б вирішити у цивілізований спосіб за один місяць, якби Парламент передав повноваження з її вирішення Уряду.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засіданні Кабінету міністрів.

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За його словами, наразі Парламент думає, як вирішити цю проблему, адже "єврономери" використовують, зокрема, люди безвідповідальні, і деякі з них часто порушують правила дорожнього руху.

Уряд не може це врегулювати власним рішенням. Це має вирішувати український парламент. Зараз там точаться дискусії. Але якщо парламент вирішить це питання делегувати Уряду, я обіцяю, що за один місяць ми його врегулюємо у справедливий спосіб,

– сказав Гройсман.

Окрім того, прем'єр додав, що уряд буде продовжувати впроваджувати заходи із підвищення безпеки на дорогах.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розповідала, що для вирішення проблеми автомобілів на європейській реєстрації в Україні будуть використовувати молдовський досвід.