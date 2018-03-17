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Эксперт рассказал, каким будет курс гривны на 2018 год

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Курс гривны
Курс гривны / Фото из свободных источников

Эксперт отметил, что курс гривны никто не держит, поэтому он будет нестабильным. То есть, если в какой-то момент в Украину приходит больше долларов, то гривна закрепляется.

Об этом заявил эксперт Реанимационного пакета реформ Тарас Козак в прямом эфире 24 канала.

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Он заверил, что, если есть большой спрос на доллар, то курс усиливается, курс растет.

Украинцы видят сезонность: весной и летом гривна всегда усиливается, а осенью и зимой она ослабляется. Это происходит потому, что начиная с февраля в Украину приходит большое количество валютной экспортной выручки от агропроизводителей, – прокомментировал Козак.

"Вскоре будут весенние полевые работы и большие агропроизводители заводят сюда выручку от продажи товара в прошлом году. Они заводят ее в страну, а это – миллиарды долларов, и продают для того, чтобы получить гривну и купить все необходимое. И тогда обычно курс усиливается. А вот когда урожай собрали, работы закончились, агрокомпании стараются не приводить валюту, так как не очень доверяют нашей банковской системе.

Нацбанк и Минфин работают над тем, чтобы эта сезонность уменьшилась.

Я думаю, что гривна еще может усилиться в этом году. Возможно, мы увидим курс 25, а сегодня 26,2. Осенью, если продолжится та же тенденция, гривна, видимо, тоже опустится до курса 28-29,
– спрогнозировал эксперт.

Он отметил, что если так случится, что МВФ разорвет соглашение с Украиной, а есть такая вероятность, что гривна упадет сильнее, потому что без поддержки западных партнеров нам нелегко.

С другой стороны, МВФ обнародовал несколько месяцев назад прогноз курса доллара на ближайшие 3 года. Он прогнозирует, что к 2020 году среднегодовой курс гривны будет колебаться в пределах 27-27,5 гривен за доллар,
– отметил Козак.

Теги: Деньги Доллар Курсы валют НБУ МВФ Министерство финансов Украины
Источник: 24 Канал
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