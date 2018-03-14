Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения

Национальный банк Украины считает падение курса доллара сезонным явлением, которое объясняется активизацией бизнеса.

Об этом сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции, передает "Экономическая правда".

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"Укрепление гривны, которое мы видим сегодня, свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", – сказал Смелый.

Он также добавил, что на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

Исполняющий обязанности главы НБУ отметил, что на соотношение гривны к доллару также повлияло падение американской валюты по отношению к основным мировым валютам, в первую очередь, к евро.

Напомним, по состоянию на 14 марта один американский доллар стоит 25 гривен 91 копейку.