Чому падає курс долара: в НБУ дали пояснення

Національний банк України вважає падіння курсу долара сезонним явищем, яке пояснюється активізацією бізнесу.

Про це повідомив в.о. глави НБУ Яків Смолій на прес-конференції, передає "Економічна правда".

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"Зміцнення гривні, яке ми бачимо сьогодні, свідчить про активізацію бізнесу, в першу чергу, це аграрні підприємства, які почали заводити в Україну валюту для поповнення оборотних коштів перед посівною", – сказав Смолій.

Він також додав, що на ринку облігацій внутрішньої державної позики активізувалися нерезиденти, які протягом лютого-березня активно продавали валюту і вкладали гривневі кошти в облігації Міністерства фінансів.

Виконуючий обов'язки глави НБУ зазначив, що на співвідношення гривні до долара також вплинуло падіння американської валюти по відношенню до основних світових валют, в першу чергу, до євро.

Нагадаємо, станом на 14 березня один американський долар коштує 25 гривень 91 копійку.