Эксперт рассказал, почему в Украине нельзя проводить референдумы

Владимир Зеленский еще во время избирательной кампании заявлял, что отменит мораторий на рынок земли. Однако есть определенный процент населения, который не разделяет такие настроения гаранта и считает, что с появлением рынка земли украинцы перестанут быть ее собственниками. Итак, Зеленский сказал, что вопрос продажи земли иностранцам будут обсуждать на референдуме. Но это ли выход из ситуации?

Эксперт по Конституционному праву Богдан Бондаренко в прямом эфире 24 канала сказал, что референдумы предусмотрены нашей Конституцией и они нужны.

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Он считает, что предметом национального референдума могут быть те вопросы, которые обозначены в Конституции, для местных референдумов доступен более широкий спектр тем, то есть вопросы местного самоуправления, а региональных или областных – вообще не должно существовать.

В Украине не было национальных референдумов. Референдум 2000 года нельзя учитывать. Местные референдумы проводились еще в предыдущем веке. А последние примеры псевдореферендумов, которые были в 2014 году, трудно назвать удачными,

– отметил Богдан.

Что было на референдуме в 2000 году?



Весной 2000 года в Украине состоялся национальный референдум. Его инициатором был второй президент Украины Леонид Кучма. Тогда на голосование было вынесено 4 вопроса, касающихся государственного устройства. И хотя все они набрали больше половины необходимых голосов, Верховная Рада не внесла изменения в законодательство.

В целом в новейшей истории мира референдумы используются не для того, чтобы дать гражданам возможность волеизъявления, а просто легитимизировать решения власти.

Если мы проведем референдум по рынку земли, то он может иметь лишь консультационный характер. Ведь все это должно найти форму в законе. Сейчас очень трудно дискутировать на тему референдума, если его нет в украинском законодательстве,

– добавил Бондаренко.



Что украинцы думают о рынке земли / Инфографика 24 канала

По его мнению, референдум – это сложная форма для такого процесса, но в то же время слышать и иметь обратную связь от граждан необходимо.

Можно ли проводить референдум по отмене моратория? Нет, нельзя. Украинцы проголосовали за власть, которая в своих программах имела отмену моратория. Все. Вопрос моратория отходит назад,

– подчеркнул эксперт.

К слову, в Украине ранее состоялись два псевдореферендума. Вследствие первого – в Крыму в марте 2014 – полуостров отошел к России. Второй – в некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей в мае 2014 – был проведен вопреки Конституции Украины, с системными нарушениями фундаментальных международных принципов и процедур проведения референдумов. Эти референдумы нелегитимны, их результаты не были признаны украинской властью, а также Евросоюзом и США.



Сколько стоит земля в Украине на теневом рынке / Инфографика 24 канала