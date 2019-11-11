Експерт розповів, чому в Україні не можна проводити референдуми

Володимир Зеленський ще під час виборчої кампанії заявляв, що скасує мораторій на ринок землі. Однак є певний відсоток населення, який не поділяє такі настрої гаранта та вважає, що з появою ринку землі українці перестануть бути її власниками. Отож Зеленський сказав, що питання продажу землі іноземцям обговорюватимуть на референдумі. Але чи це – вихід з ситуації?

Експерт з Конституційного права Богдан Бондаренко у прямому ефірі 24 каналу сказав, що референдуми передбачені нашою Конституцією і вони потрібні.

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Він вважає, що предметом національного референдуму можуть бути ті питання, які окреслені у Конституції, для місцевих референдумів доступний ширший спектр тем, тобто питання місцевого самоврядування, а регіональних чи обласних – взагалі не повинно існувати.

В Україні не було національних референдумів. Референдум 2000 року не можна враховувати. Місцеві референдуми проводилися ще у попередньому столітті. А останні приклади псевдореферендумів, що були у 2014 році, важко назвати вдалими,

– наголосив Богдан.

Що було на референдумі у 2000 році?



Навесні 2000 року в Україні відбувся національний референдум. Його ініціатором був другий президент України Леонід Кучма. Тоді на голосування було винесено 4 питання, що стосувалися державного устрою. І хоча всі вони набрали більше за половину необхідних голосів, Верховна Рада не внесла зміни до законодавства.

Загалом у новітній історії світу референдуми використовуються не для того, аби дати громадянам можливість волевиявлення, а просто легітимізувати рішення влади.

Якщо ми проведемо референдум щодо ринку землі, то він може мати лише консультаційний характер. Адже все це має знайти форму у законі. Наразі дуже важко дискутувати на тему референдуму, якщо його немає в українському законодавстві,

– додав Бондаренко.



Що українці думають про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

На його думку, референдум – це складна форма для такого процесу, але водночас чути та мати зворотний зв'язок від громадян необхідно.

Чи можна проводити референдум щодо скасування мораторію? Ні, не можна. Українці проголосували за владу, яка у своїх програмах мала скасування мораторію. Все. Питання мораторію відходить назад,

– підкреслив експерт.

До слова, в Україні раніше відбулися два псевдореферендуми. Внаслідок першого – у Криму у березні 2014 – півострів відійшов до Росії. Другий – у деяких населених пунктах Донецької й Луганської областей у травні 2014 – був проведений всупереч Конституції України, з системними порушеннями ґрунтовних міжнародних принципів і процедур проведення референдумів. Ці референдуми є нелегітимними, їх результати не були визнані українською владою, а також Євросоюзом і США.

Скільки коштує земля в Україні на тіньовому ринку / Інфографіка 24 каналу