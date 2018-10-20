Эксперт спрогнозировал, какой будет энергетика Украины в будущем

До 2030 года в каждой области Украины будут созданы локальные децентрализованные энергетические системы, стабильность которых будут обеспечивать высокомощные накопители энергии (energy storages) и виртуальные регуляторы на основе технологии блокчейн.

Такой прогноз изменения энергетического ландшафта Украины сделал председатель оргкомитета 10 Международного Форума и Выставки Постоянной Энергетики Центральной и Восточной Европы SEF 2018 KYIV Виталий Давий.

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На 50-90% производство электроэнергии будут обеспечивать возобновляемые источники, главным образом солнечные и ветровые электростанции. Другая часть электроэнергии будет генерироваться большими гидроэлектростанциями, тепловыми и атомными станциями, мощности которых значительно уменьшатся за 12 лет.

Сегодня крупнейшие международные энергетические компании проводят фундаментальные исследования и разрабатывают проекты, цель которых – объединить потребителей в одну децентрализованную систему. С помощью технологии блокчейн и смарт-контрактов, существующая модель рынка, которая состоит из производителей, операторов распределительных сетей, банков, трейдеров и потребителей, будет упрощена. Платежная дисциплина повысится, электроэнергия подешевеет, так как будут исключены посредники,

– описал модель будущего Виталий Давий.

В то же время мощности возобновляемых источников электроэнергии возрастут в Украине до 2030 г. в 9-10 раз и превысят 12 ГВт. Стимулом для ускорения строительства большого количества объектов "зеленой" генерации и energy storage станет стремительное падение цен на оборудование и аккумуляторные батареи, соответственно на 50-60% и 65-70%, в последующие 10 лет.