Экспертиза ДНК установила личность военного, погибшего 5 лет назад на Донбассе

Пять лет его считали безымянным. И только сейчас экспертиза ДНК установила личность одного из 28 неизвестных героев, погибших в бою близ Счастья пять лет назад. Им оказался 48-летний айдаровец Александр Белоус.

Александр ушел на фронт добровольцем. Похоронили героя в Старобельске, а теперь останки Александра перевезут в родной Луцк.

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На аллее неизвестных героев в Старобельске собратья вспомнили Александра Белоуса. Демобилизованный айдаровец Александр Харьковский вспомнил, что у мужчины фактически было все, но любовь пересилила Lexus и прочее. Его жизнь оборвалась 5 лет назад. За три часа до объявленного перемирия колонну добровольцев вблизи Счастья расстреляли оккупанты. Из 40 бойцов живыми остались лишь двое.

Были проблемы с рациями, со связью, невозможно было предупредить ребят. Их было 40 человек. Они могли штурмом взять блокпост, разбить ту ДРГ и остаться живыми,

– сказал военный капеллан отец Владимир.



Колонну добровольцев вблизи Счастья расстреляли оккупанты

"Их сначала расстреляли, потом жгли. Потом еще раз расстреливали, то ли из РПГ, то еще из чего. Это военные преступления! Вся эта война – это военное преступление против Украины", – заявил демобилизованный военнослужащий Владимир Правенький.

Из-за того, что большинство добровольцев тогда не были официально оформлены, тела 28 из них не удалось идентифицировать. Их похоронили волонтеры в Старобельске.

Это были наши дети, чьи-то дети. Каждому в гроб мы положили форму, берцы. По-человечески, по-христиански – все как нужно,

– отметила волонтер Наталья Ивашко.

Подполковник Александр Белоус был офицером Службы безопасности в запасе. Когда началась война, сразу пошел на фронт добровольцем. Теперь военного перезахоронят в родном Луцке. 5 сентября в городе объявили День траура.

В течение суток, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала