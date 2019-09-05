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      Експертиза ДНК встановила особу військового, що загинув 5 років тому на Донбасі

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      П'ять років його вважали безіменним. І лише зараз експертиза ДНК встановила особу одного із 28 невідомих героїв, загиблих у бою поблизу Щастя п'ять років тому. Ним виявився 48-річний айдарівець Олександр Білоус.

      Олександр пішов на фронт добровольцем. Поховали героя у Старобільську, а нині рештки Олександра перевезуть до рідного Луцька. 

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      На алеї невідомих героїв у Старобільську побратими згадала Олександра Білоуса. Демобілізований айдарівець Олександр Харківський згадав, що чоловік фактично мав усе, але любов до України пересилила Lexus та інше. Його життя обірвалося 5 років тому. За три години до оголошеного перемир'я колону добровольців поблизу Щастя розстріляли окупанти. З 40 бійців живими залишилися лише двоє.

      Були проблеми з раціями, зі зв'язком, не можливо було попередити хлопців. Їх було 40 осіб. Вони могли штурмом взяти блокпост, розбити ту ДРГ і залишитися живими,
      – сказав військовий капелан отець Володимир.


      Колону добровольців поблизу Щастя розстріляли окупанти

      "Їх спочатку розстріляли, потім палили. Потім ще раз розстрілювали, то з РПГ, то ще з чогось. Це військові злочини! Вся ця війна – це військовий злочин проти України", – заявив демобілізований військовослужбовець Володимир Правенький.

      Через те, що більшість добровольців тоді не були офіційно оформлені, тіла 28 із них не вдалося ідентифікувати. Їх поховали волонтери у Старобільську.

      Це були наші діти, чиїсь діти. Кожному у труну ми поклали форму, берці. По-людськи, по-християнськи – усе як потрібно,
      – зауважила волонтерка Наталія Івашко.

      Підполковник Олександр Білоус був офіцером Служби безпеки в запасі. Коли почалася війна, одразу пішов на фронт добровольцем. Тепер військового перепоховають у рідному Луцьку. 5 вересня в місті оголосили День жалоби.

      Упродовж доби, 4 вересня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Війна Волонтери Перемир'я Щастя
      Джерело: 24 канал
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