Експертиза ДНК встановила особу військового, що загинув 5 років тому на Донбасі

П'ять років його вважали безіменним. І лише зараз експертиза ДНК встановила особу одного із 28 невідомих героїв, загиблих у бою поблизу Щастя п'ять років тому. Ним виявився 48-річний айдарівець Олександр Білоус.

Олександр пішов на фронт добровольцем. Поховали героя у Старобільську, а нині рештки Олександра перевезуть до рідного Луцька.

Читайте також: На Донбасі загинув український воїн та парамедик: фото та ім'я героя

На алеї невідомих героїв у Старобільську побратими згадала Олександра Білоуса. Демобілізований айдарівець Олександр Харківський згадав, що чоловік фактично мав усе, але любов до України пересилила Lexus та інше. Його життя обірвалося 5 років тому. За три години до оголошеного перемир'я колону добровольців поблизу Щастя розстріляли окупанти. З 40 бійців живими залишилися лише двоє.

Були проблеми з раціями, зі зв'язком, не можливо було попередити хлопців. Їх було 40 осіб. Вони могли штурмом взяти блокпост, розбити ту ДРГ і залишитися живими,

– сказав військовий капелан отець Володимир.



Колону добровольців поблизу Щастя розстріляли окупанти

"Їх спочатку розстріляли, потім палили. Потім ще раз розстрілювали, то з РПГ, то ще з чогось. Це військові злочини! Вся ця війна – це військовий злочин проти України", – заявив демобілізований військовослужбовець Володимир Правенький.

Через те, що більшість добровольців тоді не були офіційно оформлені, тіла 28 із них не вдалося ідентифікувати. Їх поховали волонтери у Старобільську.

Це були наші діти, чиїсь діти. Кожному у труну ми поклали форму, берці. По-людськи, по-християнськи – усе як потрібно,

– зауважила волонтерка Наталія Івашко.

Підполковник Олександр Білоус був офіцером Служби безпеки в запасі. Коли почалася війна, одразу пішов на фронт добровольцем. Тепер військового перепоховають у рідному Луцьку. 5 вересня в місті оголосили День жалоби.

Упродовж доби, 4 вересня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу