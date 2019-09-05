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      На Донбасі загинув український воїн та парамедик: фото та ім'я героя

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      На Донбасі загинув Едуард Шахов
      На Донбасі загинув Едуард Шахов

      4 вересня на окупованому Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув Едуард Шахов на псевдо "Шах". 26-річний чоловік служив в "Азові".

      Військовий загинув на Світлодарській дузі. Едуард Шахов родом із Херсонської області, проте велику частину свідомого життя він провів на Донбасі, повідомили у прес-службі полку "Азов".

      Зверніть увагу: Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні

      "Шах" навчався в окупованому нині Донецьку. В "Азові" військовий служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону. Він був молодшим сержантом.

      Пішов служити, бо не міг сидіти, склавши руки, коли українські землі опинилися у лапах окупанта,
      – кажуть в "Азові".

      У своєму підрозділі "Шах" був командиром відділення, а також обіймав посаду парамедика. В "Азові" згадують, що боєць мав славу сумлінного та здібного воїна, а ще був дуже товариським та надзвичайно щирим хлопцем.

      Лише упродовж доби 4 вересня збройні формування Російської Федерації 12 разів обстріляли позиції ООС. Тим часом у Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи. Про що домовились – читайте тут.

      окуповані території Донбас Донеччина луганщина карта
      Карта окупованих територій/ 24 канал

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви "Азов" Новини Донецька Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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