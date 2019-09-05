На Донбасі загинув український воїн та парамедик: фото та ім'я героя

4 вересня на окупованому Донбасі від ворожої кулі снайпера загинув Едуард Шахов на псевдо "Шах". 26-річний чоловік служив в "Азові".

Військовий загинув на Світлодарській дузі. Едуард Шахов родом із Херсонської області, проте велику частину свідомого життя він провів на Донбасі, повідомили у прес-службі полку "Азов".

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"Шах" навчався в окупованому нині Донецьку. В "Азові" військовий служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону. Він був молодшим сержантом.

Пішов служити, бо не міг сидіти, склавши руки, коли українські землі опинилися у лапах окупанта,

– кажуть в "Азові".

У своєму підрозділі "Шах" був командиром відділення, а також обіймав посаду парамедика. В "Азові" згадують, що боєць мав славу сумлінного та здібного воїна, а ще був дуже товариським та надзвичайно щирим хлопцем.

Лише упродовж доби 4 вересня збройні формування Російської Федерації 12 разів обстріляли позиції ООС. Тим часом у Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи. Про що домовились – читайте тут.



Карта окупованих територій/ 24 канал