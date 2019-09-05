На Донбассе погиб украинский воин и парамедик: фото и имя героя

4 сентября на оккупированном Донбассе от вражеской пули снайпера погиб Эдуард Шахов по прозвищу "Шах". 26-летний мужчина служил в "Азове".

Военный погиб на Светлодарской дуге. Эдуард Шахов родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, сообщили в пресс-службе полка "Азов".

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"Шах" учился в оккупированном ныне Донецке. В "Азове" военный служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона. Он был младшим сержантом.

Пошел служить, потому что не мог сидеть сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта,

– говорят в "Азове".

В своем подразделении "Шах" был командиром отделения, а также занимал должность парамедика. В "Азове" вспоминают, что боец имел славу добросовестного и способного воина, а еще был очень общительным и чрезвычайно искренним парнем.

Только в течение суток 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз обстреляли позиции ООС. Тем временем в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. О чем договорились – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий/ 24 канал