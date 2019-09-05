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      На Донбассе погиб украинский воин и парамедик: фото и имя героя

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      На Донбассе погиб Эдуард Шахов
      На Донбассе погиб Эдуард Шахов

      4 сентября на оккупированном Донбассе от вражеской пули снайпера погиб Эдуард Шахов по прозвищу "Шах". 26-летний мужчина служил в "Азове".

      Военный погиб на Светлодарской дуге. Эдуард Шахов родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, сообщили в пресс-службе полка "Азов".

      Обратите внимание: Боевые потери на Донбассе: сколько украинских героев погибло в августе

      "Шах" учился в оккупированном ныне Донецке. В "Азове" военный служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона. Он был младшим сержантом.

      Пошел служить, потому что не мог сидеть сложа руки, когда украинские земли оказались в лапах оккупанта,
      – говорят в "Азове".

      В своем подразделении "Шах" был командиром отделения, а также занимал должность парамедика. В "Азове" вспоминают, что боец имел славу добросовестного и способного воина, а еще был очень общительным и чрезвычайно искренним парнем.

      Только в течение суток 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз обстреляли позиции ООС. Тем временем в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. О чем договорились – читайте здесь.

       

      окуповані території Донбас Донеччина луганщина карта
      Карта оккупированных территорий/ 24 канал

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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Донецка "Азов" Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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