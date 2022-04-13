Международная экспертная группа Макфола-Ермака работает уже 3 недели. Это направление является одним из ключевых приоритетов для Украины.
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"Наша общая цель – остановить войну, и для этого мы должны разгромить Россию всеми возможными и невозможными санкциями. Я знаю, что у наших экспертов сейчас есть 2 страницы приоритетных санкций против РФ, которые предлагаются для США, ЕС, Великобритании и других партнеров", – сообщил Андрей Ермак.
Некоторые мощные мероприятия из списка:
- Полное эмбарго для экспорта сырой нефти и природного газа.
- Дополнительные запреты для финансовых учреждений, как России, так и Беларуси.
- Дальнейшие торговые барьеры и пошлины
Кроме того, прорабатываются подходы к усилению персональных ограничений и наложению вторичных санкций.
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