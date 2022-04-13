Міжнародна експертна група Макфола-Єрмака працює вже 3 тижні. Цей напрямок є одним із ключових пріоритетів для України.

Важливо Байден пообіцяв Зеленському артилерійські системи, вертольоти та БТР на майже мільярд доларів

"Наша спільна мета – зупинити війну, і для цього ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями. Я знаю, що в наших експертів зараз є 2 сторінки пріоритетних санкцій проти РФ, які пропонуються для США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів", – повідомив Андрій Єрмак.

Деякі потужні заходи зі списку:

Повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу.

Додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі.

Подальші торговельні бар’єри та мита

Крім того, опрацьовуються підходи щодо посилення персональних обмежень та накладення вторинних санкцій.

Хто такий Макфол? Посол Майкл Макфол – ексрадник Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки.

Зауважте – Зеленський просить партнерів надати зброю: дивіться відео