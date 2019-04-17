Эксперты объяснили, почему 40% поддержки Порошенко – нереальная цифра

Данные телефонного опроса свидетельствуют, что рейтинг Порошенко достиг 40%

Данные телефонного опроса, на которые опирался президент Петр Порошенко, говоря о том, что его рейтинг достиг 40%, не являются такими точными, как исследования с использованием метода личных интервью. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, сообщает "Громадське".

Как сообщается, исследование провел КМИС и, по словам Грушецкого, минимальная погрешность телефонного опроса – 5-6%.

"Как показали предыдущие опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными, поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6%", – сказал Грушецкий, добавив, что КМИС не планировал обнародовать данные этого исследования.

Как известно, 16 апреля Киевский международный институт социологии представил данные другого опроса, проведенного методом личных интервью. Согласно им, за Петра Порошенко готовы проголосовать 25% тех, кто определился с выбором и примет участие в волеизъявлении, а за Владимира Зеленского – 72%.

Политолог Никита Потураев считает, что в штабе Порошенко могли использовать результаты телефонного опроса с целью манипуляции общественным мнением.

"Телефонные опросы – наименее надежная форма социологического исследования. Их применяют в основном для того, чтобы снять быструю реакцию общества на то или иное событие и заявление, проследить динамику общественной реакции на протяжении какого-то периода. В таком вопросе, как рейтинги кандидатов, их ценность приближается к нулю. Специалисты говорят, что даже минимальная погрешность при телефонном опросе составляет 5-6%. Поэтому социологи предпочитают не полагаться на телефонные опросы, когда речь идет о столь важных вещах. В данном случае "телефонник" был использован штабом одного из кандидатов в лучшем случае для легкой медийной манипуляции, а в худшем – для дезинформирования своего же кандидата", – отметил Потураев.

Напомним, вечером 16 апреля Петр Порошенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что его предвыборный рейтинг, согласно данным КМИС, превышает 40%.