Эксперты определили лучшие в Украине коньяки

Успех своих коньяков представители "Shustoff" объясняют использованием французских технологий, авторских рецептур целой династии мастеров купажа и высочайшим качеством уникальных коньячных спиртов собственного производства.

По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная "Чайка".

На международном конкурсе Wine&Spirits 2019 коньяки "Shustoff" одержали громкую победу и завоевали рекордное количество наград.

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