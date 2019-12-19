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      Эксперты определили лучшие в Украине коньяки

      7 Читати новину українською

      Всемирно известные сомелье и эксперты рынка алкоголя определили лучшие украинские коньяки.

      На международном конкурсе Wine&Spirits 2019 коньяки "Shustoff" одержали громкую победу и завоевали рекордное количество наград.

      По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная "Чайка".

      Успех своих коньяков представители "Shustoff" объясняют использованием французских технологий, авторских рецептур целой династии мастеров купажа и высочайшим качеством уникальных коньячных спиртов собственного производства.

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      Теги: Новости Украины Алкоголь Награды
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