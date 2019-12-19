Експерти назвали найкращі в Україні коньяки
Всесвітньо відомі сомельє і експерти ринку алкоголю визначили кращі українські коньяки.
На міжнародному конкурсі Wine & Spirits 2019 коньяки Shustoff здобули гучну перемогу з рекордною кількістю нагород!
За підсумками закритих дегустацій золоту медаль за якість і звання кращого коньяку отримала легендарна "Чайка".
Успіх своїх коньяків представники Shustoff пояснюють використанням французьких технологій, авторських рецептур цілої династії майстрів купажу і високою якістю унікальних коньячних спиртів власного виробництва.
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