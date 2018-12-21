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      Эксперты определили лучшую водку на вкус

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      Эксперты определили лучшую водку на вкус
      Эксперты определили лучшую водку на вкус / shutterstock.com

      В преддверии Нового года специалисты Института потребительских экспертиз провели исследование отечественных премиальных водок и определили лучший напиток в данной категории.

      Так, по итогам сравнительной дегустации максимальный балл и звание "Лучшая водка" получил "Авторский" эксклюзив от бренда "Первак". Обойдя при этом "Перша гільдія" и "Козацька Рада", бренд "Первак" одержал уверенную победу и восторженные отзывы экспертов.

      "Дегустаторы особо отметили сбалансированный вкус "Первака", – прокомментировал итоги директор Института Юрий Чернобрывец.

      Представители бренда успех Авторского Первака объясняют особенностями приготовления напитка, а также использованием старинной рецептуры. Именно благодаря технологии двойного перегона и выдержки в медных кубах "Первак Авторский" отличается лёгкостью и неповторимым мягким вкусом.

      Теги: Новости Украины Водка Алкоголь Алкогольный рынок
      Источник: 24 Канал
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