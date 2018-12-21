Експерти визначили кращу горілку на смак
Напередодні Нового року спеціалісти Інституту споживчих експертиз провели дослідження вітчизняних преміальних горілок і визначили кращий напій у даній категорії.
Так, за підсумками порівняльної дегустації максимальний бал і звання "Краща горілка" отримав "Авторський" ексклюзив від бренда "Первак". Обійшовши при цьому "Перша гільдія" та "Козацька Рада", бренд "Первак2 одержав впевнену перемогу і захоплені відгуки експертів.
"Дегустатори особливо відзначили збалансований смак "Перваку", – прокоментував підсумки директор Інституту Юрій Чорнобривець.
Представники бренда успіх Авторського Перваку пояснюють особливостями приготування напою, а також використанням старовинної рецептури. Саме завдяки технології подвійного перегону і витримки у мідних кубах "Первак Авторський" відрізняється легкістю і неповторним м’яким смаком.
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