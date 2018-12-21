Експерти визначили кращу горілку на смак

Напередодні Нового року спеціалісти Інституту споживчих експертиз провели дослідження вітчизняних преміальних горілок і визначили кращий напій у даній категорії.

Так, за підсумками порівняльної дегустації максимальний бал і звання "Краща горілка" отримав "Авторський" ексклюзив від бренда "Первак". Обійшовши при цьому "Перша гільдія" та "Козацька Рада", бренд "Первак2 одержав впевнену перемогу і захоплені відгуки експертів.

"Дегустатори особливо відзначили збалансований смак "Перваку", – прокоментував підсумки директор Інституту Юрій Чорнобривець.

Представники бренда успіх Авторського Перваку пояснюють особливостями приготування напою, а також використанням старовинної рецептури. Саме завдяки технології подвійного перегону і витримки у мідних кубах "Первак Авторський" відрізняється легкістю і неповторним м’яким смаком.