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      Эксперты определили лучшую водку, созданную по коньячной технологии

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      В конце ноября эксперты Института Потребительских Экспертиз провели дегустацию и высоко оценили качество премиум водки Shustoff – первой в мире водки, произведенной по коньячной технологии.

      Специалисты Института Потребительских Экспертиз особо отметили мягкий вкус, приятный аромат и длительное послевкусие продукта. Производители объясняют свой успех использованием уникальной рецептуры Николая Шустова, созданной им 150 лет назад. Особый метод фильтрации и добавления в состав ароматных спиртов белого мускатного винограда, выдержанных в дубовой бочке, создают особую органолептику водки Shustoff.

      Водка изготавливается из самого лучшего спирта нового поколения "Пшеничная слеза" и чистейшей артезианской воды, что делает ее вкус мягким и гармоничным, а на утро наблюдается отличное самочувствие.

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      Теги: Новости Украины Алкоголь
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