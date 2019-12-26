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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Експерти визначили найкращу горілку, створену за коньячною технологією

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      В кінці листопада експерти Інституту Споживчих Експертиз провели дегустацію і високо оцінили якість преміум горілки Shustoff – першої в світі горілки, виробленої за коньячною технологією.

      Фахівці Інституту Споживчих Експертиз особливо відзначили м'який смак, приємний аромат і тривалий післясмак продукту. Виробники пояснюють свій успіх використанням унікальної рецептури Миколи Шустова, створеної ним 150 років тому. Особливий метод фільтрації і додавання до складу ароматних спиртів білого мускатного винограду, витриманих у дубовій бочці, створюють особливу органолептику горілки Shustoff.

      Горілка виготовляється з найкращого спирту нового покоління "Пшенична сльоза" і найчистішої артезіанської води, що робить її смак м'яким і гармонійним, а на ранок спостерігається відмінне самопочуття

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      Теги: Новини України Алкоголь
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