20:55
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Эксперты озвучили схемы землепользования в условиях "теневого" рынка

      6 Читати новину українською
      Семь схем использования госземель агрокомпаниями в условиях "теневого" рынка земли
      Семь схем использования госземель агрокомпаниями в условиях "теневого" рынка земли / Соцсети

      Отраслевой портал AgroPolit.com проанализировал историю обращения государственных земель сельхозназначения и пришел к выводу: начиная с 2000 года, угодья нельзя украсть в принципе, поскольку в стране нет закона о продаже имущественных прав на землю.

      Эксперты отмечают, что все операции с использованием государственных земель операторами аграрного бизнеса могут быть ликвидированы после запрета моратория на продажу и принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

      Портал называет 7 основных схем, которые действовали и продолжают работать по сей день. В период с 2012 до 2016 года наиболее распространенной была схема льготного получения государственных наделов физическими лицами для ведения фермерского хозяйства. Согласно отмененной ныне статье №134 Земельного кодекса Украины, для получения земли в обход аукциона потенциальному фермеру было необходимо иметь диплом об аграрном образовании и опыт работы в АПК.

      По приблизительным оценкам, в этот временной период, физлицам было выделено около 2 миллионов гектаров государственной земли. В дальнейшем, около 1 миллиона гектара пополнили земельные банки крупных аграрных компаний. Эти наделы, на условиях инвестирования или совместного использования, передавались в субаренду физлицами, которые не хотели обрабатывать наделы самостоятельно.

      Таким механизмом в то время активно пользовались многие из крупных агрохолдингов. Однако, как отмечает издание, ничего противозаконного в этом не было, потому что в такие условия участников аграрного рынка поставило государство.

      События двух Майданов ускорили изменение этой ситуации. И государство, и агрокомпании понимали имиджевые риски дальнейшего использования такой схемы для агрорынка. Поэтому, благодаря потеплению политической ситуации в стране, агролоби в парламенте смогли закрыть эту лазейку. С 3 апреля 2016 года все государственные земли начинают сдавать в аренду исключительно через аукционы,
      – резюмирует AgroPolit.com.

      Аграрные эксперты констатируют, что крупным операторам аграрного рынка не выгодно использовать непрозрачные земельные схемы. Лишние репутационные риски для них – ни к чему.

      Главная статья пополнения земельных банков агрохолдингов – аренда земель у владельцев паев, с прицелом на право первого выкупа в случае открытия рынка земли,
      – пишет издание.

      Большие не хотят лишних репутационных рисков, для них главная статья пополнения зембанков — аренда земель у владельцев паев.

      blog_ava
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      сегодня
      74443
      Теги: Новости Украины Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Жизнь после выборов: как пережить второй тур и сохранить хорошее настроение
      сегодня , 20:49 Жизнь после выборов: как пережить второй тур и сохранить хорошее настроение
      Євгенія Мазур 7
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 19:13 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 26116
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      сегодня , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      103
      Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      сегодня , 18:02 Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      Євгенія Мазур 7401
      Порошенко і Зеленський зійдуться на "Олімпійському", або Чому дебати кандидатів нагадують бокс
      сегодня , 17:16 Порошенко і Зеленський зійдуться на "Олімпійському", або Чому дебати кандидатів нагадують бокс
      Артем Овдієнко 1175
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Мистический туман окутал Киев: в сети делятся фотографиями
       17 января 2017 , 09:40 9
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 1 сентября: Шахтер легко победил Мариуполь, очередное поражение Вест Хэма Ярмоленко
       2 сентября 2018 , 07:00
      Соперник сборной Украины в Лиге наций остался без главного тренера
       14 октября 2018 , 21:48
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук