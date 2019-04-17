Эксперты озвучили схемы землепользования в условиях "теневого" рынка

Отраслевой портал AgroPolit.com проанализировал историю обращения государственных земель сельхозназначения и пришел к выводу: начиная с 2000 года, угодья нельзя украсть в принципе, поскольку в стране нет закона о продаже имущественных прав на землю.

Эксперты отмечают, что все операции с использованием государственных земель операторами аграрного бизнеса могут быть ликвидированы после запрета моратория на продажу и принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Портал называет 7 основных схем, которые действовали и продолжают работать по сей день. В период с 2012 до 2016 года наиболее распространенной была схема льготного получения государственных наделов физическими лицами для ведения фермерского хозяйства. Согласно отмененной ныне статье №134 Земельного кодекса Украины, для получения земли в обход аукциона потенциальному фермеру было необходимо иметь диплом об аграрном образовании и опыт работы в АПК.

По приблизительным оценкам, в этот временной период, физлицам было выделено около 2 миллионов гектаров государственной земли. В дальнейшем, около 1 миллиона гектара пополнили земельные банки крупных аграрных компаний. Эти наделы, на условиях инвестирования или совместного использования, передавались в субаренду физлицами, которые не хотели обрабатывать наделы самостоятельно.

Таким механизмом в то время активно пользовались многие из крупных агрохолдингов. Однако, как отмечает издание, ничего противозаконного в этом не было, потому что в такие условия участников аграрного рынка поставило государство.

События двух Майданов ускорили изменение этой ситуации. И государство, и агрокомпании понимали имиджевые риски дальнейшего использования такой схемы для агрорынка. Поэтому, благодаря потеплению политической ситуации в стране, агролоби в парламенте смогли закрыть эту лазейку. С 3 апреля 2016 года все государственные земли начинают сдавать в аренду исключительно через аукционы,

– резюмирует AgroPolit.com.

Аграрные эксперты констатируют, что крупным операторам аграрного рынка не выгодно использовать непрозрачные земельные схемы. Лишние репутационные риски для них – ни к чему.

Главная статья пополнения земельных банков агрохолдингов – аренда земель у владельцев паев, с прицелом на право первого выкупа в случае открытия рынка земли,

– пишет издание.

Большие не хотят лишних репутационных рисков, для них главная статья пополнения зембанков — аренда земель у владельцев паев.