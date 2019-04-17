Експерти озвучили схеми землекористування в умовах "тіньового" ринку

Галузевий портал AgroPolit.com проаналізував історію обігу державних земель сільгосппризначення і прийшов до висновку: починаючи з 2000 року, угіддя не можна вкрасти в принципі, оскільки в країні немає закону про продаж майнових прав на землю.

Експерти зазначають, що всі операції з використанням державних земель операторами аграрного бізнесу може бути ліквідовано після заборони мораторію на продаж і прийняття закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Портал називає 7 основних схем, які діяли та продовжують працювати по сьогодні. У період з 2012 до 2016 року найбільш поширеною була схема пільгового отримання державних наділів фізичними особами для ведення фермерського господарства. Відповідно до скасованої нині статті №134 Земельного кодексу України, для отримання землі в обхід аукціону потенційному фермеру було необхідно мати диплом про аграрну освіту та досвід роботи в АПК.

За приблизними оцінками, в цей часовий період, фізособам було виділено близько 2 мільйонів гектарів державної землі. Надалі, близько 1 мільйона гектара поповнили земельні банки великих аграрних компаній. Ці наділи, на умовах інвестування або спільного використання, передавалися в суборенду фізособами, які не хотіли обробляти наділи самостійно.

Таким механізмом у той час активно користувалися багато хто з великих агрохолдингів. Однак, як зазначає видання, нічого протизаконного в цьому не було, бо в такі умови учасників аграрного ринку поставила держава.

Події двох Майданів прискорили зміну цієї ситуації. І держава, і агрокомпанії розуміли іміджеві ризики подальшого використання такої схеми для агроринку. Тому, завдяки потеплінню політичної ситуації в країні, агролоби в парламенті змогли закрити цю лазівку. З 3 квітня 2016 року всі державні землі починають здавати в оренду виключно через аукціони,

– резюмує AgroPolit.com.

Аграрні експерти констатують, що великим операторам аграрного ринку не вигідно використовувати непрозорі земельні схеми. Зайві репутаційні ризики для них – ні до чого.

Головна стаття поповнення земельних банків агрохолдингів – оренда земель у власників паїв, з прицілом на право першого викупу в разі відкриття ринку землі,

– пише видання.

Великі не хочуть зайвих репутаційних ризиків, для них головна стаття поповнення зембанків — оренда земель у власників паїв.