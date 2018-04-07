Эксперты подсчитали, сколько стоит в этом году "Пасхальная корзина"

Праздник – это не только приятные моменты, но и расходы. Эксперты подсчитали, что украинцы сейчас потратят на продукты – на 20 процентов больше чем в прошлом году.

Пасха – самый популярный праздник среди украинцев. К нему готовится более 80% населения страны. Эта цифра совпадает с общеевропейской. Однако, различия в праздновании все же существуют. Если там накануне тратят средства на сладости, подарки и праздничные одежды, то в Украине – на праздничный стол.

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Исследование компании GfK Ukraine показали, "Пасхальная корзина" в этом году будет стоить на 20-30% больше, чем в прошлом. Одна только пасха подорожала на 20-40 гривен. Домашняя – обойдется на 10% дороже, из-за роста цены на яйца и молоко.

Самое дорогое в корзине – сало. Подорожало на 59%. Яйца, мясные деликатесы, овощи и алкоголь прибавили в цене треть. Сладости и хрен – 17%.

Стоит отметить, что в этом году мы празднуем Пасху очень рано, соответственно есть сезонный фактор и еще держатся высокие цены на овощи, те же яйца, которые повлияли на стоимость пасхальной корзины,

– сказал аналитик центра KyivStarPro Вячеслав Шутенко.

После открытия европейского рынка товары, которые потребляли украинцы, теперь едят европейцы. Производителям не интересно продавать у нас товары по ценам ниже, чем в Европе. И теперь в Украине свежее мясо или молоко стоят дороже, чем в соседней Польше.

О других причинах подорожания продуктов – смотрите в сюжете.