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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как херсонская пенсионерка создает уникальные писанки

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Аза Матко нашла собственную технологию, благодаря которой изделия становятся долговечными. Женщина не имеет специального образования. А пасхальные обереги расписывает по зову сердца.

76-летняя Аза Матко разрисовывает писанки. Орнамент на писанках госпожы Азы по большей части сборный. Узоры пенсионерки поражают тонкими линиями, хотя профессионального образования у нее нет.

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Аза Матко ранее была учительницей математики. Рисует по зову сердца. Даже разработала собственную технологию. Чтобы скорлупа была крепче, предварительно обклеивает ее клочками газеты.

Дальше лакирование в несколько этапов, до идеальной поверхности, и только потом яйцо можно расписывать. Сколько изготовила писанок, мастер не помнит – многие обереги раздарила. Женщина имеет много друзей. Несмотря на почтенный возраст активно пользуется социальными сетями и смартфоном.

Свою коллекцию писанок, созданных от всей души, мастерица планирует передать в музей.

Теги: Новости Украины Пасха Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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