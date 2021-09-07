Об этом сообщает издание со ссылкой на таможенные базы, находящиеся в распоряжении редакции.

В частности, цены, задекларированные экспортерами лома по итогам июля 2021 года, в подавляющем большинстве случаев составляют 300-350 долларов за тонну, очень редко дотягивая до 400 долларов за тонну и в исключительных случаях превышая ее. Тогда как на глобальных рынках котировки составляли 470-500 долларов за тонну и выше.

Как правило, экспорт по заниженным ценам используется в Украине для уклонения от налогообложения и вывода средств в оффшоры, пишет издание. По его оценкам, данный канал вывода средств из страны оставляет около 100 млн в год.

Как отмечает "Обозреватель", летом 2021 года битва за металлолом между украинскими металлургами и металлоломщиками разгорелось с новой силой, в связи с резким сокращением поставок этого стратегического сырья на внутренний рынок в пользу экспортных продаж. При этом июль оказался рекордным месяцем для экспортеров лома, они вывезли за границу почти 105 тыс. тонн. Такие данные приводятся в журналистском расследовании "Спрятать" 100 млн долларов: сколько экспортеры лома выводят в оффшоры".