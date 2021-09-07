Про це повідомляє видання з посиланням на митні бази, що знаходяться в розпорядженні редакції.

Зокрема, ціни, задекларовані експортерами брухту за підсумками липня 2021 року в переважній більшості випадків складають 300-350 доларів за тонну, дуже рідко дотягаючи до 400 доларів за тонну і у виняткових випадках перевищує її. Тоді як на глобальних ринках котирування становили 470-500 доларів за тонну і вище.

Як правило, експорт за заниженими цінами використовується в Україні для уникнення оподаткування і виведення коштів в офшори, пише видання. За його оцінками, даний канал виведення коштів з країни залишає близько 100 млн в рік.

Як зазначає "Обозреватель", влітку 2021 року битва за металобрухт між українськими металургами і брухтовиками розгорілося з новою силою, в зв'язку з різким скороченням поставок цієї стратегічної сировини на внутрішній ринок на користь експортних продажів. При цьому липень виявився рекордним місяцем для експортерів брухту, вони вивезли за кордон майже 105 тис. тонн. Такі дані наводяться в журналістському розслідуванні "Сховати" 100 млн доларів: скільки експортери брухту виводять в офшори".