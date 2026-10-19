Как рассказал Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg, иностранные суда могли бы заходить как в украинские, так и в российские порты для перевозки продовольствия.

Почему это важно для Украины

По его словам, стороны должны были бы договориться не проводить атаки ни по одному из таких судов.

Одно судно направляется в наш порт, другое – в российский, а мы соглашаемся не наносить удары ни по одному из этих судов,

– пояснил Зеленский.

В то же время Россия категорически выступает против этого плана, однако несмотря на все усилия посредников.

Черноморские порты остаются основным маршрутом для украинского агроэкспорта, который остановился еще в августе из-за российских атак.

В течение маркетингового года через них можно отгрузить около 36 миллионов тонн зерна.

Мы не можем справиться с таким объемом перевозок по железной дороге,

– сказал Зеленский.

Из-за блокированного моря Украина также обратилась к Евросоюзу с просьбой возобновить программу "Пути солидарности".

Эта инициатива с 2022 года помогала вывозить украинское продовольствие по железной дороге и через европейские порты.

Зеленский подчеркнул, что это зерно необходимо всему миру.

По данным Министерства аграрной политики Украины, в настоящее время страна может экспортировать лишь 38% от обычных объемов.

Напомним, блокировка Черного моря угрожает мировой продовольственной безопасности.

Россияи Украина играют ключевую роль в мировой торговле зерном. На долю этих двух стран приходится более четверти мировой торговли пшеницей, около двух третей экспорта подсолнечного масла и десятая часть морских перевозок кукурузы.

В настоящее время экспорт зерна из обеих стран сократился примерно вдвое. По оценкам исследовательской компании SovEcon, совокупные объемы экспорта российской и украинской пшеницы за июль–сентябрь могут составить около половины показателя за аналогичный период прошлого года.

Больше всего рискуют страны, зависимые от черноморского зерна. Египет, крупнейший импортер пшеницы в мире, около месяца не получал зерно из Черного моря. Россия и Украина обеспечивают примерно половину импорта пшеницы в Египет.

Среди других уязвимых стран – государства Африки, Ближнего Востока и Азии.