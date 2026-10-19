Як розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg, іноземні судна могли б заходити як в українські, так і в російські порти для перевезення продовольства.

Чому це важливо для України

За його словами, сторони мали б погодитися не атакувати жодне з таких суден.

Одне судно прямує до нашого порту, інше – до російського, а ми погоджуємося не завдавати ударів по жодному з цих суден,

– пояснив Зеленський.

Водночас Росія виступає категорично проти цього плану, попри всі зусилля посередників.

Чорноморські порти залишаються основним маршрутом для українського агроекспорту, який зупинився ще в серпні через російські атаки.

Протягом маркетингового року через них можна відвантажувати близько 36 мільйонів тонн зерна.

Ми не можемо впоратися з таким обсягом перевезень залізницею,

– сказав Зеленський.

Через заблоковане море Україна також звернулася до Євросоюзу з проханням відновити програму "Шляхи солідарності".

Ця ініціатива з 2022 року допомагала вивозити українське продовольство залізницею та через європейські порти.

Зеленський підкреслив, що це зерно потрібне всьому світу.

За даними Міністерства аграрної політики України, наразі країна може експортувати лише 38% від звичних обсягів.

Нагадаємо, блокування Чорного моря загрожує світовій продовольчій безпеці.

Росія та Україна відіграють ключову роль у світовій торгівлі зерном. На дві країни припадає понад чверть світової торгівлі пшеницею, близько двох третин експорту соняшникової олії та десята частина морських перевезень кукурудзи.

Наразі експорт зерна з обох країн скоротився приблизно вдвічі. За оцінками дослідницької компанії SovEcon, сукупні обсяги експорту російської та української пшениці за липень – вересень можуть становити близько половини показника за аналогічний період минулого року.

Найбільше ризикують країни, залежні від чорноморського зерна. Єгипет, найбільший імпортер пшениці у світі, близько місяця не отримував зерна з Чорного моря. Росія та Україна забезпечують приблизно половину імпорту пшениці до Єгипту.

Серед інших вразливих країн – держави Африки, Близького Сходу та Азії.