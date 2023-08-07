В интервью болгарскому медиа глава ГУР МО заявил, что Украина будет экспортировать зерно, нравится это Кремлю или нет. Он также добавил, что уже принимаются ответные меры, которые позволят это делать.

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Украина готовится возобновлять экспорт

Атаки на портовую инфраструктуру и зернохранилища Украины – это еще одно свидетельство российского преступления против человечности. Из-за того, что мы сократили экспорт зерна, страдают в основном необеспеченные страны, в продовольственном смысле зависящие от Украины – в основном, это страны Азии и Африки,

– подчеркнул он.

Глава украинской разведки добавил, что наше государство уже принимает меры. С их помощью можно будет восстановить объемы экспорта продовольствия. Прежде всего, речь идет о тех районах, которые расположены на берегу моря.

И попытки России помешать нашему государству вывозить зерно никак не повлияют. Это твердо подчеркнул Кирилл Буданов.

Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет. Весь мир не должен быть заложником действий одной страны-террориста,

– добавил руководитель ГУР.

По сути, в России еще раз подтвердили свой терроризм. Накануне очередное опальное заявление сделал Дмитрий Медведев.

Думал запугать Украину ракетными ударами

В традиционной манере, он обвинил Украину в том, чем занимается Россия. Медведев посетовал, что "у***ы понимают только жестокость и силу". Следующая же его реплика стала очередным подтверждением, что Кремль занимается натуральным терроризмом.

Пожалуй, им (украинцам – 24 Канал) мало ударов по Одессе, Измаилу и т.д.

– заявил он.

После этого приспешник Путина безосновательно рассыпался обвинениями в сторону Киева. Мол, он стремится создать экологическую катастрофу в Черном море.

В то же время он не упомянул, что Россия уже это сделала. Ведь подрыв Каховской ГЭС причинил немало бед, а с его последствиями мы будем бороться не один год.