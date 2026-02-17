Создатели теневых схем пытаются отменить нулевые экспортные квоты на лом, – Кисилевский

Представители компаний, занимающихся экспортом металлолома, пытаются в судебном порядке отменить правительственное решение о введении нулевых экспортных квот на это сырье. Речь идет о стратегическом ресурсе, который, по позиции власти, должен оставаться внутри страны для нужд металлургической отрасли.

По информации заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, это уже четвертая попытка обжалования соответствующего решения Кабинета Министров в Киевском окружном административном суде. Предыдущие иски, по его словам, подавались, однако после определения судьи заявители их отозвали.

Нардеп предположил, что такое поведение может свидетельствовать о попытках повлиять на распределение дел.

"Иск от малоизвестной компании ООО "Захидвторлом". К делу еще добавился общественный союз "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов", среди учредителей которой много "тяжеловесов"-экспортеров лома. Фигурирует в этой сомнительной активности также адвокат Евгений Майструк. Запомним эти названия и имена. Очень интересно будет наблюдать, что будет преобладать: интересы криминального бизнеса, который десятилетиями обворовывает страну, не платя налоги и вывозя сырье за границу, или интересы государства, которое нуждается в налогах для финансирования армии", – отметил Дмитрий Кисилевский.

Парламентарий также напомнил о масштабах финансовых потерь, которых, по его оценке, государство понесло из-за схем минимизации таможенных платежей при экспорте лома через страны ЕС. По его словам, только в 2025 году бюджет недополучил 3,5 миллиарда гривен.

Правительство решение о нулевых квотах принял из соображений национальной безопасности. Ведь от обеспечения металлургической промышленности ломом зависит устойчивость экономики. Еще одним аргументом в пользу этого решения была патологическая склонность экспортеров лома к сомнительным схемам использования сертификата EUR.1 для поставок за пределы ЕС без уплаты пошлины. Эти потуги правительство прекратило,

– подчеркнул нардеп.

Отдельное внимание Кисилевский обратил на реакцию отдельных польских политиков, которые выступили против введенных ограничений на экспорт украинского сырья.

"Создатели теневых схем нашли себе союзников за рубежом. За восстановление бесконтрольного вывоза из нашей страны металлургического сырья выступили пророссийские польские политики из партии "Конфедерация", которая пользуется поддержкой кремля. Их даже в самой Польше считают токсичными. К новому странному союзу украинских теневиков и польских "конфедератов" следует отнестись вполне серьезно", – говорит Кисилевский.

Именно эти "конфедераты" в свое время организовывали высыпание на землю украинского зерна на польской границе. Выбрасывание хлеба на землю в нашей культуре не прощают,

– подчеркнул народный депутат.

По словам парламентария, перекрытие схем, позволявших минимизировать налоговые и таможенные платежи при экспорте лома, является прямой обязанностью правительства. Именно с этой целью и была введена нулевая экспортная квота.

"Теневики, которые родились и расцвели во времена Януковича, должны уйти в прошлое. Как и модель экономики, построена на сырьевом экспорте. Если этого еще кто-то не понял, пусть попробует и дальше дружить с кремлевскими агентами. Посмотрим, как надолго их хватит", – заявил Дмитрий Кисилевский.