Об этом заявил политолог Тарас Семенюк, комментируя инициативы отменить правительственное постановление, которое временно ограничило экспорт металлолома путем введения "нулевой" квоты.

К теме Временное ограничение экспорта украинского лома убрало коррупцию в этой отрасли, – экономист

Каково сегодня положение дел в экспорте металлолома?

По словам Семенюка, вне всякого сомнения после печально известного коррупционного скандала в украинской энергетике Еврокомиссия начала более тщательно мониторить состояние дел в любой отрасли экономики нашей страны, в том числе и в экспорте металлолома.

"Стоит напомнить, что для беспошлинного экспорта украинского сырья в страны ЕС ломозаготовители получают от украинской таможни сертификаты происхождения EUR.1", – отметил политолог.

Что не так с сертификатом EUR.1?

Он добавил: этот сертификат EUR.1 безоговорочно признается Евросоюзом, но к процедуре его выдачи есть очень много вопросов.

"Решение Правительства Украины временно, сроком на 1 год ограничить экспорт металлолома путем введения "нулевой" квоты, среди прочего, имело целью остановить коррупцию в этой сфере. Ведь сертификаты EUR.1, вероятно, выдавались с систематическими злоупотреблениями, что и привело к 9-ти кратному росту экспорта этого стратегического сырья из Украины", – подчеркнул Тарас Семенюк.

Поэтому, считает политолог, текущие попытки отменить ограничения – это ничто иное как попытка возродить коррупцию в сфере экспорта металлолома.

"Если это удастся сделать, это с высокой степенью вероятности навредит и даже замедлит темпы евроинтеграции Украины", – констатировал он.

Кроме того, эксперт отметил, что именно в контексте рисков для евроинтеграции Украины следует воспринимать заявления некоторых пророссийских польских политиков, которые настаивают на возвращении к прежнему таможенному режиму торговли украинским ломом.