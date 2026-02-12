Про це заявив політолог Тарас Семенюк, коментуючи ініціативи скасувати урядову постанову, яка тимчасово обмежила експорт металобрухту шляхом запровадження "нульової" квоти.

Який сьогодні стан справ у експорті металобрухту?

За словами Семенюка, поза всяким сумнівом після сумнозвісного корупційного скандалу в українській енергетиці Єврокомісія почала більш прискіпливо моніторити стан справ у будь-якій галузі економіки нашої країни, зокрема й у експорті металобрухту.

"Варто нагадати, що задля безмитного експорту української сировини до країн ЄС брухтарі отримують від української митниці сертифікати походження EUR.1", – зазначив політолог.

Що не так із сертифікатом EUR.1?

Він додав: цей сертифікат EUR.1 беззастережно визнається Євросоюзом, але до процедури його видачі є дуже багато питань.

"Рішення Уряду України тимчасово, строком на 1 рік обмежити експорт металобрухту шляхом запровадження "нульової" квоти, серед іншого, мало на меті зупинити корупцію у цій сфері. Адже сертифікати EUR.1, ймовірно, видавались із систематичними зловживаннями, що і призвело до 9-ти кратного зростання експорту цієї стратегічної сировини із України", – підкреслив Тарас Семенюк.

Тому, вважає політолог, поточні спроби скасувати обмеження – це ніщо інше як намагання відродити корупцію у сфері експорту металобрухту.

"Якщо це вдасться зробити, це з високою ступеню вірогідності зашкодить та навіть сповільнить темпи євроінтеграції України", – констатував він.

Крім того, експерт зауважив, що саме в контексті ризиків для євроінтеграції України варто сприймати заяви деяких проросійських польських політиків, які наполягають на поверненні до колишнього митного режиму торгівлі українським брухтом.