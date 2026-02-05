Про це йдеться у дописі економіста Олексія Куща, опублікованому на його сторінці у фейсбуці. Експерт прокоментував публікації на цю тему, які нещодавно почали часто з’являтися у польських ЗМІ.

У чому полягає суть проблеми?

"В останній день 2025 року Кабмін України прийняв державницьке та економічно обґрунтоване рішення тимчасово, на один календарний рік обмежити експорт брухту чорних металів шляхом запровадження "нульової" квоти. Причин цьому безліч: це і дефіцит сировини на внутрішньому ринку, і "зелена адженда" та необхідність декарбонізації промисловості. Проте найголовніша – непрозорість та втрати бюджету через корупцію та схеми з ухиляння сплати експортного мита", – зазначив економіст.

За його словами, експортери українського металобрухту, зокрема до Туреччини чи Індії, зобов’язані сплачувати до держбюджету мито у розмірі 180 євро за тонну. Водночас чинне регулювання містить "лазівку": у разі постачання брухту до країн Європейського Союзу такий збір із вантажів не застосовується.

Природньо, що це призвело до того, що цю сировину почали вивозити до Євросоюзу, а вже звідтіля, зокрема, з польських чи болгарських портів реекспортувати за межі ЄС. В результаті держбюджет щорічно недоотримував кілька мільярдів гривень податків,

Економіст наголосив, що, за актуальними оцінками, надходження до бюджету від експорту українського металобрухту становили близько 100 гривень із кожної вивезеної тонни.

Це жалюгідна сума, особливо на фоні того, що обсяги експорту цієї сировини щорічно встановлювали рекорди, а за підсумками 2025 року вони досягли 4-річного максимум в майже півмільйона тонн. Тому спроби поляків, за якими дуже чітко видно "вуха" експортерів українського брухту, відмінити "нульову" квоту – це повернення до корупції та непрозорості,

Разом із тим тимчасова заборона на вивезення українського металобрухту, за словами економіста Олексія Куща, дозволила усунути корупційні інциденти в цій сфері та залишити економічну вигоду всередині країни. Він зазначив, що переробка лише однієї тонни брухту на сталь на українських підприємствах забезпечує надходження до державного бюджету на рівні близько 14 – 15 тисяч гривень податків.

Що цьому передувало?

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити тимчасові обмеження на експорт металобрухту до кінця 2026 року. Як зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, брухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузі.

"Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав – часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України. Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження і продукцію, необхідну для оборони та відбудови. Також використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС", – прокоментувала вона.

За інформацією аналітиків GMK Center, розрахованої на основі даних від ДМС, у 2025 році обсяги експорту українського металобрухту зросли на 53% у порівнянні з 2024 роком і сягнули 448,68 тисячі тонн. Такий рівень став найвищим за останні чотири роки — максимальним показником з 2021 року.

Головним напрямком експорту українського металобрухту, як і раніше, є Польща. Протягом 12 місяців туди спрямували 343,6 тисячі тонн сировини, що становить 76,6% від загального обсягу експорту та на 38,2% перевищує показник 2024 року. Крім того, 48,44 тисячі тонн брухту експортували до Греції (+41,7% рік до року), 16,63 тисячі тонн – до Болгарії (+419% рік до року), а 5,29 тисячі тонн – до Німеччини, де спостерігалося зменшення на 18,9% порівняно з попереднім роком.