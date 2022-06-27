Дело касается действий экспрезидента, когда он занимал должность министра экономики и торговли в 2008 – 2009 годах.

Ранее Экспрезидента Молдовы Додона отправили под домашний арест

Почти 12 миллионов вывели в оффшоры По информации прокуратуры, Додон подписал заключение, согласно которому государственная компания "Энергоком" заключила контракт на поставку электроэнергии в Молдову. Условия соглашения были невыгодны для страны. В результате этого Молдове нанесли ущерб в особо крупном размере. Сумма составила 11,9 миллиона долларов. Эти деньги вывели на счета некоторых оффшорных компаний. Из-за сделки повысили тарифы на электроэнергию. Это коснулось прав конечных потребителей – граждан Молдовы. Сам Додон вину не признает. Обратите внимание! Эксглава страны Игорь Додон известен своими пророссийскими взглядами. Он был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год. Однако президентские выборы в 2020 году выиграла Майя Санду.

Додон – под домашним арестом

Экспрезидент проходит по другому делу о коррупции. Уголовное дело против него было возбуждено 18 мая 2022 года.

Обнародовали видеозаписи, на которых Додон получил от экс-главы Демократической партии Владимира Плахотника черный пакет, вероятно, с деньгами. Записи датированы 2019 годом, то есть когда Додон был на посту президента.

Политику инкриминируют сразу 4 статьи, в которых говорится о пассивной коррупции, принятии финансирования политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Ему избрали меру пресечения. Додон с 26 мая находится под домашним арестом.

Кстати, 27 июня в Украину прибыла президент Молдовы Майя Санду. Она побывала в Буче, Бородянке и Ирпене и своими глазами увидела преступления россиян. Впоследствии политика встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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