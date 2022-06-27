Справа стосується дій експрезидента, коли він був на посаді міністра економіки та торгівлі у 2008 – 2009 роках.

Раніше Експрезидента Молдови Додона відправили під домашній арешт

Майже 12 мільйонів вивели в офшори За інформацією прокуратури, Додон підписав висновок, за яким державна компанія "Енергоком" уклала контракт на постачання електроенергії до Молдови. Умови угоди були невигідні для країни. У результаті цього Молдові завдали збитків в особливо великому розмірі. Сума сягнула 11,9 мільйона доларів. Ці гроші вивели на рахунки деяких офшорних компаній. Через угоду підвищили тарифи на електроенергію. Це торкнулося прав кінцевих споживачів - громадян Молдови. Сам Додон провину не визнає. Зверніть увагу! Ексглава країни Ігор Додон відомий своїми проросійськими поглядами. Він був президентом Молдови з 2016 по 2020 рік. Проте президентські вибори 2020 року виграла Майя Санду.

Додон – під домашнім арештом

Експрезидент проходить в іншій справі про корупцію. Кримінальну справу проти нього відкрили 18 травня 2022 року.

Оприлюднили відеозаписи, на яких Додон отримав від ексочільника Демократичної партії Володимира Плахотника чорний пакет, ймовірно, з грошима. Записи датовані 2019 роком, тобто коли Додон був на посаді президента.

Політику інкримінують одразу 4 статті, у яких мовиться про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, незаконне збагачення та державну зраду.

Йому обрали запобіжний захід. Додон з 26 травня перебуває під домашнім арештом.

До речі, 27 червня в Україну прибула президентка Молдови Майя Санду. Вона побувала у Бучі, Бородянці та Ірпені та на власні очі побачила злочини росіян. Згодом політикиня зустрілась з українським колегою Володимиром Зеленським.

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