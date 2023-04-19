Плантовская приехала на Мальдивы. Она обнародовала фото и подписала "я в раю".
К теме Скандальная бывшая пресс-офицер ГПСУ заявила, что покидает Украину
Экс-пресс-секретарь ограничила функцию комментирования своих новых постов. Поэтому сложно сказать, как отреагировали пользователи.
Плантовская на Мальдивах / Фото со страницы Иванны:
В конце марта Плантовская намекнула, что покидает Одессу, потому что "пора двигаться дальше". Она отметила, что меняет автономера на автомобильные знаки другой страны.
Однако она резюмировала, что "Украина в сердце навсегда".
Что известно о скандале с Плантовской
- Иванна Плантовская работала пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
- Впоследствии она похвасталась роскошным отдыхом за границей во время войны. В частности, Иванна показывала хорошие фото с Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов.
- Украинцы в сети возмутились, поэтому после этих событий в ГПСУ заявили, что им досадно, что в их рядах во время войны "есть те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, хвастаясь ею".
- Впоследствии Плантовскую перевели с должности спикера пограничников на другую, а затем вообще уволили.